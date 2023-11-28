‘Tekniker sıkıntısı yaşanıyor’

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

Kamu sağlık kuruluşlarında yaşanan ağız ve diş sağlığı teknikeri eksikliğine dikkat çeken Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel Sekreteri Emel Eroğlu, “Birçok sağlık kuruluşunda, klinik içerisinde yardımcı personel sıkıntısı var. Bilgisayar başında yapılması gereken bir bilgi işlem var. Bunun için personel olmadığı gibi aynı zamanda diş hekimliği dört elle çalışılması gereken bir meslek. Ünitin yanında da klinik yardımcısının olması gerekir. Bu hemşire olabilir, ağız ve diş teknikeri olabilir. Çok sayıda malzeme kullanıyoruz. Eliniz enfekteyken, diğer malzemelerin hazırlanması gerekiyor. Bu işi de yapacak bir kişinin olması gerek” dedi.

‘ÇALIŞAMAZ DURUMDALAR’

Bir diş hekiminin, 2 yardımcıya ihtiyacı olduğunu söyleyen Eroğlu, “Bir dişhekiminin, kamuda da özelde de 2 yardımcıya ihtiyacı var. Ama kamuda bu konuda ciddi sıkıntı var. O nedenle birçok ADSM’de dişhekimleri bütün işlemleri kendileri yapmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda MHRS randevularının bu kadar sık olması, dişhekimlerini çalışamaz hâle getiriyor” ifadelerini kullandı.