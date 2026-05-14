Teknoloji bağımlılığı obeziteye davetiye çıkarıyor: Uzmanından kritik uyarılar

Modern yaşamın sunduğu teknolojik kolaylıklar, fiziksel aktiviteyi kısıtlarken çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obeziteyi tetiklemeye devam ediyor. Medicana International Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel, fiziksel aktiviteden kaçınmanın vücutta aşırı yağ birikimine yol açarak obeziteyi kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti.

TEKNOLOJİ VE HAREKETSİZLİK OBEZİTEYİ TETİKLİYOR

Obeziteyi vücutta ihtiyaçtan fazla alınan kalorinin yağ olarak depolanması şeklinde tanımlayan Doç. Dr. Kerim Güzel, günümüz insanının ekran başında geçirdiği sürelere dikkat çekti. Telefon, bilgisayar ve televizyon başında geçirilen uzun saatlerin yüksek kalorili atıştırmalıklarla birleştiğini ifade eden Güzel, ulaşım araçlarının yaygınlaşmasıyla toplumun daha az yürüdüğünü ve spor yapma alışkanlığının zayıf kaldığını vurguladı.

CERRAHİ MÜDAHALE SAĞLIK İÇİN ŞART

Obezite cerrahisinin sadece estetik bir kaygı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Güzel, operasyonun ikincil hastalıkların önlenmesinde kalıcı bir çözüm sunduğunu ifade etti. Doç. Dr. Güzel, "Amacımız sadece kilo verdirmek değil; diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi ve yürüme bozuklukları gibi aşırı kiloya bağlı gelişen birçok kronik hastalığı tedavi etmektir" dedi.

AMELİYAT KARARI NASIL VERİLİYOR?

Cerrahi müdahale için Vücut Kitle İndeksi (VKİ) kriterlerinin esas alındığını belirten Güzel, şu kriterleri sıraladı:

VKİ 40’ın üzerinde olanlar doğrudan operasyon adayıdır.

VKİ 35-40 arası olup hipertansiyon, Tip 2 diyabet veya uyku apnesi gibi ek hastalığı olanlar ameliyat edilebilir.

VKİ 30-35 arası olan ve medikal tedaviye rağmen kan şekeri kontrol altına alınamayan Tip 2 diyabet hastalarına cerrahi önerilebilir.

KAPALI YÖNTEMLE HIZLI İYİLEŞME KONFORU

Ameliyat sürecinin kardiyoloji, göğüs hastalıkları, psikoloji ve endokrinoloji uzmanlarıyla multidisipliner bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Güzel, operasyonların laparoskopik (kapalı) yöntemle yapıldığını bildirdi. Bu yöntem sayesinde hastaların daha hızlı iyileştiğini söyleyen Güzel, başarının kalıcı olması için ameliyat sonrası diyetisyen desteği ve doktor kontrolündeki egzersizlerin kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.