Ticari düzene karşı yeni bir aile hekimliği sistemi üzerinde çalışılıyor

Yayınlanma: 17.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.11.2024 - 04:00

CHP, iktidar olduğunda hükümet programı olarak kullanacağı yeni parti programının hazırlık aşaması kapsamında geçen ay “Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı” düzenledi. Bu çalıştayla birlikte CHP’nin birinci basamak sağlık hizmetleriyle ilgili önerileri de şekillenmeye başladı. Buna göre CHP, kendi iktidarı döneminde baştan sona değişen bir aile hekimliği sistemi öneriyor.

Şimdiki sağlık sisteminin “ticari” olduğunu söyleyen parti kurmayları “Hekimlere, ebelere, hemşirelere taşeron muamelesi yapılan bir sistem var. ASM’ler (Aile Sağlığı Merkezi) kamuya ait değil, kiralık binalar. Bazı binalarda hekim odasının penceresi bile yok. ASM’lere verilen cari ödemelerin çoğu yüksek kira fiyatlarına gidiyor. Hekimlere hastalık izni aldığında kesintiler yapılıyor. Bir hasta altı ayda bir size ya da diğer bir sağlık kuruluşuna uğrayacak gibi zorunluluklar getiriliyor” ifadelerini kullandı.

TEK MAAŞ SİSTEMİ

Partililer, sıraladıkları bu sorunlara karşı çözüm önerilerini “ASM’ler kamuya ait olacak. Orada çalışan hekimler, ebeler, hemşireler kadrolu olacak. Performans, teşvik ödemesi gibi sorunlar yerine tek maaş sistemi gelecek. Bu maaş emekliliğe yansıyacak. İzin ve hastalık durumunda maaşlarda kesinti olmayacak. ASM’lerde kamu personeli olarak kadrolu hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist ve diş hekimleri çalışacak” şeklinde anlattı.

Hastalara yönelik önerilerini de paylaşan kurmaylar, “Herkes kendi mahallesindeki bir aile hekimini seçecek. Yaşadığınız yerin hastalıkları takip edilecek. Bir hava kirliliği sorunu mu var? Suda bir kirlilik mi var? Halk sağlığını tehdit eden başka bir oluşum mu var? Mesela bir maden, fabrika kaynaklı bir hastalık var mı? Barınma koşulları kötü mü, bunlar takibe alınacak. ASM’deki personeller evleri ziyaret edecek. Sorunu yerinde görecekler. Randevu sorununa karşı da sekreterler olacak. Aile hekiminin yönlendirmesine göre randevuları o hazırlayacak. Tabii insanlar yine kendi randevusunu da alabilecek” diye konuştu.