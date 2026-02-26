Trabzon'daki kamu hastanelerinde liyakat tartışması

Genel Sağlık-İş, Trabzon ilinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinde görev yapan çok sayıda sağlık emekçisi tarafından personel görevlendirme ve yer değişikliği işlemlerinde, liyakat ve hizmet gerekleri yerine sendikal ve siyasi referansların esas alındığına ilişkin iddialar olduğunu dile getirdi.

Konuya ilişkin sendika tarafından gazetemize yapılan açıklamada:

"Bazı sağlık çalışanları kendi kurumu içerisinde daha az yoğun birimlere, bazı çalışanlar ise yoğunluğun neredeyse olmadığı farklı kurumlara çekilmektedir. Bu kaydırmalar sonucunda hastanelerde iş yükü geri kalan personelin omuzlarına yüklenmekte, özellikle acil servis, yoğun bakım, ameliyathane gibi kritik birimlerde çalışanlar ağır bir iş baskısı altında bırakılmaktadır.

Kamu sağlık kurumları hiçbir sendikanın, hiçbir siyasi yapının arka bahçesi değildir. Kamu hizmeti; eşitlik, liyakat ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütülmek zorundadır.

Sağlık hizmeti hata kaldırmaz. Özellikli birimlerde görev yapacak personelin; deneyim, sertifika ve klinik yeterlilik esasına göre belirlenmesi zorunludur. Deneyimli personelin farklı kurumlara kaydırılıp yerlerine yeterli nitelikte personel planlaması yapılmaması, yalnızca çalışanı değil doğrudan hastayı riske atmaktır.

Hiç kimse sağlık hizmetini kişisel rahatına göre düzenleyemez.

Hiç kimse kamu kurumlarını referans dağıtım merkezine dönüştüremez.

Anayasa’nın 10. maddesi eşitliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ise kariyer ve liyakat ilkesini açıkça düzenlemiştir. Kamu görevlilerinin görevlendirilmesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri esas alınmak zorundadır.

Keyfi uygulamalar; çalışma barışını bozar, kurumsal aidiyeti zedeler, motivasyonu düşürür, hizmet kalitesini geriletir.

Bugün Trabzon’da yaşanan tam olarak budur.

Sendikamız Genel Sağlık-İş; Trabzon’daki tüm görevlendirme ve yer değişikliği işlemlerinin incelenmesi, referansa dayalı uygulamaların araştırılması, özellikli birimlerde görev yapan personelin yeterliliklerinin denetlenmesi, süreçlerin şeffaf ve liyakat esaslı kriterlere bağlanması talepli dilekçemiz ile Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

Sağlık emekçisinin sırtına yük bindirerek, torpilli personeli farklı kurumlara kaydırarak kamu hizmeti yürütülemez.

Genel Sağlık-İş olarak; üyelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunacağımızı, konunun takipçisi olacağımızı ve hukuki süreçler dahil her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

Sağlıkta adalet istiyoruz.

Sağlıkta liyakat istiyoruz.

Sağlıkta eşitlik istiyoruz" ifadelerine yer verildi.