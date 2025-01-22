TTB aşı reddi oranlarında artış olduğunu açıkladı

Yayınlanma: 22.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.01.2025 - 04:00

Türkiye Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul’da her ay 15 binden fazla ailenin çocuklarına aşı yaptırmadığını, ret talebi kapsamında form doldurulmasına karşın bakanlığın aşı reddi sayılarını paylaşmadığını açıkladı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, Türkiye’de aşı reddi oranlarının dünyaya göre daha fazla olduğunu ve bu bağlamda aşılama oranlarının düşmesiyle bazı bulaşıcı hastalıkların daha fazla görüldüğünü söyledi. Çözümün kararlı politikalarda olduğunu belirten Erbaydar, “Aşı tereddüdü, doğru bilgilerin topluma ulaştırılması ve kararlı politikalarla azaltılabilir. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın şu anki politikalarında bir kararsızlık var. Kararlı politikalar izlenirse aşı zorunluluğu gibi yöntemlere gerek kalmaksızın toplumda güven sağlanabilir.”