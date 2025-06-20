TTB'den kürtaj engelleri tepkisi: 'Kürtaj talepleri gerekçesiz reddediliyor'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), kendilerine yapılan, mevzuattaki sınırlar içinde isteğe bağlı kürtaj ile, gebeliklerin sonlandırılması taleplerinin gerekçesiz reddedilmesine yönelik sözlü bildirimler ile ilgili 4 Haziran’da Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bir yazı yazdı.

Plansız veya istenmeyen gebeliğin sonlandırılmasının mevzuatta düzenlendiği ve belirli şartlarla güvence altına alındığının hatırlatıldığı yazıda, kişilerin bu hizmete ulaşabilmesinin önündeki engellerin gebe kadınların bedensel ve ruhsal sağlığını bozucu etkiler yarattığı belirtildi. Cumhuriyet, konuya ilişkin TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ile konuştu.

Saip, kürtajın bir hak olduğuna dikkat çekerek asıl problemin toplumun doğum kontrol uygulamaları hakkında yeterince bilgilendirilmemesi olduğunu söyledi. Bakanlığın ücretsiz doğum kontrol yöntemlerine ulaşımı sağlamadığını belirten Saip, “Çiftlerin istediği zaman istediği kadar çocuk sahibi olma hakları var. İstenmeyen gebeliklerin yasal süreler içinde kamu hastanelerinde kürtaj imkânı hemen hemen yok gibi. Kadınlar ya özel hastanelere başvuruyor ya maddi imkânsızlıklar nedeniyle farklı yöntemlerle düşük yapmaya çalışıyor. Maalesef bu durum kadın bedeni üzerinden sağlanan bir politika. Kamu kadınlar için ücretsiz doğum kontrol yöntemlerine ulaşımı mutlaka sağlamalı” dedi.