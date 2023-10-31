TTB Nusret Fişek ödülleri, sahiplerini bulacak

Yayınlanma: 31.10.2023 - 18:05

Güncelleme: 31.10.2023 - 18:05

TTB, halk sağlığı konusundaki pek çok uygulamanın mimarı ve eski Türk Tabipler Birliği (TTB) başkanı Nusret Fişek'in ölüm yıl dönümü olan 3 Kasım'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Fişek'in anısına "halk sağlığı hizmet ödülleri"ni sunacak. Ödüller, 3 Kasım saat 18.00'da TTB'de yapılacak törenle sahipleriyle buluşacak. Törenin açılış konuşmasını Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Genel Sekreteri Derya Çamur ve TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten yapacak. Açılış konuşmalarının ardından "deprem ve sağlık" konulu panel düzenlenecek. Panele TTB Halk Sağlığı Kolu yürütme kurulu üyesi Mehmet Zencir ve Necati Dedeoğlu konuşmacı, Çağatay Güler de kolaylaştırıcı olarak katılacak. Panelin ardından Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülleri, sahiplerine verilecek.

