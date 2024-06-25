TTB’de 3 liste seçime giriyor

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:44

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:44

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 76. Büyük Kongresi, 28-30 Haziran tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. İki dönemdir TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Şebnem Korur Fincancı, 2 dönem kuralı nedeniyle bu kongrede aday olmayacak. Kongrenin ilk günü divan seçimi, gündemin okunması ve Fincancı’nın açılış konuşmasıyla başlayacak. İkinci gün çalışma, mali ve denetleme raporlarının görüşülmesi ve 2024-2026 dönemi aday başvurularının alınmasıyla devam edecek. Üçüncü gün ise yeni başkan seçimi yapılacak. 65 tabip odasından 488 delege oy kullanacak. Yeni yönetim için 3 liste yarışacak. Delege listelerinin toplandığı 29 Haziran’da aday listeleri de netleşmiş olacak. Çağdaş Türk Hekimleri Birliği, listelerini açıklayarak afişlerini hazırladı. Etkin Demokratik TTB grubunun, listesini 27 Haziran'da açıklaması bekleniyor. Seçimlerde mevcut TTB yönetimi ve iktidar bloğuna yakın hekimlerin listelerinin yanı sıra Tabip Odaları İnisiyatifi de yarışacak. Söz konusu hekim gurubu, Ankara Tabip Odası’nda yaptığı basın açıklamasıyla aday listesini açıkladı. Adayları arasında yer alan Prof. Dr. Alpay Azap, yaptığı açıklamada “Bu basın açıklamasını TTB Genel Merkezi’nde yapmayı çok istedik ama mevcut yönetim uygun olmadığını söyledi. Bu bizler için üzücü bir durum” ifadelerini kullandı.

'ESAS HEDEFİMİZ ORTAK LİSTE'

Hekimlerin ve hastaların mutsuz olduğu bir sağlık sisteminin olduğunu vurgulayan Azap, “Her alanda çok büyük sorunlar var. Çalışanların umutsuzluğu söz konusu. Sağlıkta dönüşüm politikaları, sağlığın her alanını etkilemiş durumda. TTB’nin daha çok çalışması ve daha çok hekimlerle bağlantı kurarak bu kötü tabloyu değiştirmesi gerekir” dedi. Azap, oyların bölünmesi ve seçimleri iktidara yakın hekimlerin listesinin kazanma ihtimaline karşı mevcut TTB yönetimi ile ortak bir liste oluşturma isteklerinin devam ettiğini kaydederek “Biz 35 tabip odasına gönderdiğimiz çağrıda, içerisinde mevcut Merkez Konseyi ile çok yakın çalışan tabip arkadaşlarımız da vardı. Onlarla da birlikte görüşmeler yürüttük ve fikir alışverişinde bulunduk. Birlikte ortak liste ile girmenin yollarını aradık. Son ana kadar da birlikte ortak listeyi oluşturabilme arzumuz devam edecek. Hedefimiz esas olarak budur” değerlendirmesinde bulundu. Azap, “TTB’nin önümüzdeki iki dönem bazı somut ihtiyaçları var. Sağlık alanında yaşanan çok ciddi bir tahribat var. Tabip odalarına ve TTB’ye küsme söz konusu. Hekimler ve TTB arasında kopan bağları tamir edecek ve ülkenin sağlık sistemine karşı güçlü çıkış yapabilecek bir konsey oluşması gerekiyor. Seçim gününe kadar böyle bir konseyi oluşturmanın yolları açık” dedi.

'SONUÇLARI AĞIR OLUR'

TTB Merkez Konseyi Adayı Doktor Nilüfer Ustael de hekimlerin dağınık, umutsuz, yılgın ve örgütsüz olduğuna ve hekimlerin tabip odası seçimlerine katılımının azaldığına dikkat çekti. Özellikle genç hekimlerin tabip odası çalışmalarından uzak durduğunu kaydeden Ustael, “Bu koşullar altında, en örgütlü ve geleneksel kurumumuz TTB’nin, tarihine yakışır biçimde yeniden kapsayıcı ve ‘merkez’ olmasına büyük ihtiyaç vardır. Aksi takdirde doğacak sonuçların bedeli, sadece TTB için değil, örgütlü mücadele ve demokrasi açısından da ağır olacaktır” ifadelerini kullandı.