TTB'den kurumlara 'toplu taşımada maske' çağrısı: Zor günler bekliyor

14 Aralık 2022 Çarşamba, 13:43

Türk Tabipleri Birliği (TTB), COVID-19 pandemisi devam etmesine karşın önlemlerin tamamen kaldırılması üzerine 14 Aralık 2022 günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile tabip odalarına birer yazı gönderdi.

İki buçuk yıldır 300 bine yakın insan yaşamını yitirmesine ve milyonlarca insan olumsuz etkilenmesine karşın hiçbir zaman yeterli düzeyde alınmayan önlemlerin tamamen kaldırıldığı belirtilen yazıda; Covid-19 pandemisi ile pandemiye bağlı hastalanmalar ve ölümlerin sürdüğüne dikkat çekildi.

"ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

"Daha net ifade etmek gerekirse COVID-19, influenza, RSV gibi solunum yoluyla bulaşan birçok hastalık açısından bizi zor günler bekliyor; ancak bu karmaşayı en hafif zararla atlatabilmemiz mümkün" denilen yazıda "Tecrübe ettiğimiz züere özellikle toplu taşıma gibi kapalı ve dar alanlarda maske, havalandırma, fiziksel mesafe gibi basit önlemler dahi birçok insanın hasta olmasını engelleyecek, hatta yaşamını kurtarabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kış aylarında COVID-19, influenza, RSV gibi solunum yolu hastalıklarında belirgin bir artış olduğu ifade edilen yazıda, “İnsanların toplu şekilde yolculuk yaptığı taşıtlarda yapılacak basit düzenlemelerin yolcuların ve tüm toplumun sağlığına etkisi olumlu olacaktır. Taşıtlarda maske kullanmaya teşvik, ücretsiz maske gibi uygulamalarla bulaşıcı hastalıkların yayılımını engelleme konusunda katkılarınızı bekleriz” denildi.