TTB'den Ömür Erez açıklaması: Sağlık Bakanı da bu ölümden sorumludur

20 Ocak 2022 Perşembe, 23:06

İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), cinayete ilişkin yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının güvensiz çalışma koşullarında olmasına tepki gösterdi.

TTB'nin, Rahmi Uygun isimli erkek tarafından katledilen hemşire Ömür Erez için yayınladığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bu ölümden sorumlu olduğu savunuldu.

"KADIN DÜŞMANI POLİTİKALAR KATLETTİ"

TTB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Her gün kadınların erkekler tarafından katledildiği ve adaletin sağlanmadığı bir güne uyanıyoruz. Bugün de bir kadın, bir çalışma arkadaşımız, Ebe Ömür Erez katledildi. Üzgünüz, öfkeliyiz. Ömür yalnızca bir erkek tarafından öldürülmedi. Ömür Erez’i İstanbul Sözleşmesi’ni feshedenler, ekranlarda cinsiyet eşitsizliğini savunan siyasetçiler, erkek yargı, kadın düşmanı politikalar katletti.

BAKANLIĞA SERT TEPKİ

Uzun süredir güvenli işyerleri talebimiz olmasına; her gün bir değil, birkaç sağlıkta şiddet olayı yaşanmasına rağmen attığı tek adım sosyal medyadan tweet atmak olan Sağlık Bakanı da bu ölümden sorumludur. Yaşatmak için gittiğimiz işyerlerinden cenazeler çıkmasına seyirci kalan bir bakanlığın varlığı kabul edilemez.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"