TTB’nin raporunda her 10 hekimden 9’unun şiddet gördüğüne dikkat çekildi: Doktorlar tedirgin

Yayınlanma: 11.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2024 - 04:00

Hekim eksikliği ve sağlık politikalarının yetersizliği nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşmada güçlük yaşayan yurttaşlar, sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarıyla karşı karşıya geliyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları 16- 17 Aralık 2023’te gerçekleştirdiği Sağlıkta Şiddet Çalıştayı’nda yapılan sunumları raporlaştırdı.



Şiddetin, sağlık çalışanlarının çalışma ortamındaki en büyük sorunu olduğu kaydedilen raporda Kasım-Aralık 2023’te hekimlerle yapılan anket çalışmasınının sonuçları aktarılarak “Ankete katılan 10 hekimden yaklaşık 9’u çalışma hayatı boyunca hasta veya yakını tarafından en az bir defa şiddet gördüğünü, şiddet görenlerin ise neredeyse 3’te 2’si beyaz kod veya yetkili mercilere bildirimde bulunmadığını belirtti. Ayrıca 10 hekimden 6’sı son bir sene içerisinde hasta veya hasta yakınlarından şiddet görmüştü” dendi.

"ZAMAN BASKISI"

Sağlık Bakanlığı’nın meslek örgütlerinin görüşleri alınmadan hazırlanan ve beyaz reform olarak adlandırılan mevzuat değişikliklerinin şiddete çare olamadığı vurgulanarak “Halen çalışma alanlarımızda şiddeti tedirginlikle hissediyoruz ve üstelik şiddet ortamının çalışma hayatlarımızın bir parçası haline gelmesi de sağlık hizmetlerinin sunulmasını engelliyor” ifadeleri kullanıldı.



Raporda “Erken randevu alınamaması, randevu aralıklarının yakınlığı dolayısıyla kapıda bekleme sürelerinin uzaması, hastaya durumunun gerektirdiği en az sürenin ayrılamaması, özetle zaman baskısı nedeniyle erken ve nitelikli hizmete kavuşulamaması şiddeti doğurmaktadır” ifadeleri yer aldı.





