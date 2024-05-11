TTB’nin raporunda her 10 hekimden 9’unun şiddet gördüğüne dikkat çekildi: Doktorlar tedirgin
Sağlıkta şiddet, her geçen gün tırmanarak devam ediyor. Sağlık emekçileri şiddet ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle ülkeyi terk ediyor.
Hekim eksikliği ve sağlık
politikalarının yetersizliği nedeniyle
sağlık hizmetlerine ulaşmada
güçlük yaşayan yurttaşlar, sağlık
kuruluşlarında sağlık çalışanlarıyla
karşı karşıya geliyor. Türk Tabipleri
Birliği (TTB) ve Tabip Odaları 16-
17 Aralık 2023’te gerçekleştirdiği
Sağlıkta Şiddet Çalıştayı’nda yapılan
sunumları raporlaştırdı.
Şiddetin, sağlık çalışanlarının çalışma ortamındaki en büyük sorunu olduğu kaydedilen raporda Kasım-Aralık 2023’te hekimlerle yapılan anket çalışmasınının sonuçları aktarılarak “Ankete katılan 10 hekimden yaklaşık 9’u çalışma hayatı boyunca hasta veya yakını tarafından en az bir defa şiddet gördüğünü, şiddet görenlerin ise neredeyse 3’te 2’si beyaz kod veya yetkili mercilere bildirimde bulunmadığını belirtti. Ayrıca 10 hekimden 6’sı son bir sene içerisinde hasta veya hasta yakınlarından şiddet görmüştü” dendi.
"ZAMAN BASKISI"
Sağlık Bakanlığı’nın meslek
örgütlerinin görüşleri alınmadan
hazırlanan ve beyaz reform
olarak adlandırılan mevzuat
değişikliklerinin şiddete çare
olamadığı vurgulanarak “Halen
çalışma alanlarımızda şiddeti
tedirginlikle hissediyoruz ve
üstelik şiddet ortamının çalışma
hayatlarımızın bir parçası haline
gelmesi de sağlık hizmetlerinin
sunulmasını engelliyor” ifadeleri
kullanıldı.
Raporda “Erken randevu
alınamaması, randevu aralıklarının
yakınlığı dolayısıyla kapıda bekleme
sürelerinin uzaması, hastaya
durumunun gerektirdiği en az
sürenin ayrılamaması, özetle zaman
baskısı nedeniyle erken ve nitelikli
hizmete kavuşulamaması şiddeti
doğurmaktadır” ifadeleri yer aldı.
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