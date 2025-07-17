Tüp bebek mi, Aşılama mı? Kısırlıkta kişiye özel tedavi şart

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ferhat Ürünsak, kısırlık tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğini vurgulayarak, “Bazı çiftlerde yalnızca ilaç tedavisi, bazılarında aşılama yeterli olurken, bazı durumlarda tüp bebek tedavisi gerekiyor. Doğru tanı, başarıya giden ilk adımdır” dedi.

KISIRLIK NEDİR?

Kısırlık; bir çiftin, düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebelik elde edememesi durumu olarak tanımlanıyor. Yapılan araştırmalar, her 100 çiftten yaklaşık 15’inin bu sorunla karşılaştığını ortaya koyuyor.

Çocuk sahibi olamayan çiftler için modern tıbbın sunduğu tüp bebek yönteminin büyük bir umut kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. Ürünsak, kısırlığın nedenlerine ve tedavi sürecine dair önemli bilgiler verdi.

KISIRLIK YALNIZCA KADINA BAĞLI BİR SORUN DEĞİLDİR

Çocuk sahibi olamama durumunun nedenlerine değinen Prof. Dr. Ürünsak, “Bu durumun yaklaşık yüzde 37’si kadına, yüzde 8’i erkeğe, yüzde 35’i ise her iki tarafa bağlıdır. Yüzde 20’lik bir kesimde ise herhangi bir sorun tespit edilemez ve bu ‘açıklanamayan infertilite’ olarak adlandırılır. Bu nedenle çiftlerin birlikte değerlendirilmesi son derece önemlidir” dedi.

35 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR İÇİN ZAMAN KRİTİK

Kadın yaşının tedavideki önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ürünsak, “35 yaş altı kadınlarda 1 yıl, 35 yaş üstü kadınlarda ise 6 ay içinde gebelik oluşmazsa bir uzmana başvurulmalı. 40 yaş üzerindekiler ise hiç beklemeden değerlendirme sürecine alınmalıdır. Zira yaş ilerledikçe yumurta kalitesi ve sayısı azalır; bu durum gebelik şansını düşürür, düşük ve genetik bozukluk riskini artırır” ifadelerini kullandı.

SPERM ANALİZİ MUTLAKA YAPILMALI

Kısırlık tanısında semen analizinin önemine de değinen Ürünsak, “Sperm sayısı, hareketliliği ve yapısı bu testle değerlendirilir. Sigara, alkol, stres, kilo fazlalığı ve uykusuzluk gibi faktörler doğurganlığı olumsuz etkiler. Sağlıklı yaşam tarzı, tedavi başarısında kritik rol oynar” dedi.

TÜPLER TIKALIYSA, EN ETKİLİ YOL TÜP BEBEK

Kadın üreme sistemindeki tüplerin tıkalı olması durumunda doğal gebeliğin gerçekleşemeyeceğini belirten Ürünsak, bu durumun rahim filmi (HSG) ve gerekiyorsa laparoskopi ile saptanabildiğini, tüplerin tamamen tıkalı olduğu durumlarda ise en etkili çözümün tüp bebek olduğunu söyledi.

DOĞRU ADIM, EN BAŞTA ATILMALI

Kısırlığın nedeninin erken tespit edilmesinin ve doğru tedaviyle sürecin yönetilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Ürünsak, “Testler, sorunun kaynağını belirlemede yol göstericidir. Böylece gereksiz zaman kaybı olmadan en etkili tedaviye başlanabilir. Açıklanamayan kısırlık durumlarında da aşılama ve tüp bebek tedavileri başarıya ulaşabilir” diye konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK TEDAVİ SÜRECİNİ OLUMLU ETKİLER

Kısırlık sürecinin çiftler üzerinde ciddi duygusal baskı yaratabileceğini belirten Ürünsak, “Bu süreçte çiftlerin birbirine destek olması, gerekirse psikolojik yardım alması tedavi başarısını olumlu etkiler. Umutsuzluğa kapılmadan, süreci bilinçli ve sabırlı şekilde yönetmek çok önemlidir” dedi.