Türk Eczacıları Birliği: Eczacının olmadığı sağlık sistemi sürdürülemez

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan "Eczacının olmadığı sağlık sistemi sürdürülemez" başlıklı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Resmi Gazete’de yayımlanan 'ilk defa ve yeniden atama kurası' 2026 yılı 2. dönem ilanında eczacılar için kadro açılmaması kabul edilemez bir durum ortaya çıkarmış, bir an önce göreve başlayarak mesleğini icra etmek isteyen genç meslektaşlarımızda büyük hayal kırıklığına neden olmuştur.

Sağlık hizmetinin nitelikli yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen bu atamalarda, ihtiyaç olmasına rağmen eczacı kadrosu açılmamasını anlamak mümkün değildir. Sağlık hizmetleri, hekimden eczacıya, hemşireden hasta bakıcıya kadar her profesyonelin zincirin bir halkasını oluşturduğu karmaşık ve çok boyutlu kamu hizmetleridir. Bu zincirin vazgeçilemez bir halkası olan eczacının kamu otoritesi tarafından görmezden gelinmesi sağlık hizmetini sunan profesyonellerin birbirini tamamlayan biçimdeki çalışma yöntemine ve iş yükünü hafifletmesi anlayışına da aykırıdır.

İhtiyacın çok üstünde açılan fakülte kontenjanlarına karşın kamuda artmayan, hatta sürekli azalan eczacı istihdamı sebebiyle ortaya çıkan genç eczacı işsizliği yönetilemez bir noktaya gelmiştir. Fakültelerden mezun olan genç eczacılar, bu atama ilanı ile Sağlık Bakanlığımız, yani kamu otoritesi tarafından sahipsiz bırakılmıştır. Sorunun temelinde sağlık işgücü planlaması yapılmadan kontrolsüzce açılan eczacılık fakülteleri yatmaktadır. 2025 yılında eczacılık fakültesi kontenjanları 3 bin 458 iken kamuda istihdam edilen eczacı sayısı 421 ile sınırlı kalmıştır. Aradaki oransal farklılığın sebebi olan kamu otoritesi bu atamalara ilişkin gerekli sorumluluğu üstlenmelidir.

"ECZACININ OLMADIĞI SAĞLIK SİSTEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİLDİR"

Nitelikli kamusal sağlık hizmeti için ihtiyaç bulunan tüm alanlarda eczacı istihdamının ivedilikle sağlanması ve bu atamaların zamanında yapılması, eczacılık fakültelerindeki kontenjanların acil bir şekilde azaltılması gerekmektedir. Eczacının olmadığı bir sağlık sistemi sürdürülebilir değildir. Bu bakış açısının gerekliliğine duyduğumuz inançla kamu otoritesine açık çağrıda bulunuyoruz. Hastanelerde, ceza ve tevkif evlerinde, evde bakım hizmetlerinde, klinik eczacılık uygulama alanlarında, kamusal sağlık ve ilaç denetim ve hizmetlerinin sunulduğu her alanda eczacı istihdamının artırılması zorunludur. Bu alanlarda yeni kadroların da açılması gerekmektedir.

Sağlık hizmetinin bütüncül yapısı değerlendirildiğinde, yayınlanan bu atama ilanında eczacıların olmaması yanlışından biran evvel dönülmesini talep ediyor, gerekli ek düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi için kamu otoritesini göreve çağırıyoruz."