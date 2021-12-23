Türk Eczacıları Birliği: Kasımda 25 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
Türk Eczacıları Birliği (TEB), kasımda kayıtlara geçmiş 17 vakada 25 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını bildirdi.
TEB'den yapılan açıklamada, "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesine karşın 2021'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azalmadığı ifade edildi.
Covid-19 salgını döneminde, sağlık çalışanlarının, tüm olumsuz şartlara rağmen fedakarca topluma hizmet sunmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:
"Sağlık çalışanlarını güvensizlik duygusu içerisinde tükenme noktasına getiren bu gidişi artık durdurmanın zamanı gelmiştir. Biz eczacılar korumak, iyileştirmek ve yaşatmak için kesintisiz ve nitelikli sağlık-ilaç hizmeti sunarken her an şiddete uğrayabileceğimiz endişesiyle yaşamak istemiyoruz"
Eczacılara yönelik en son şiddet vakalarının 21 Aralık'ta Ankara ve Adana'da gerçekleştiği bildirilen açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için geniş kapsamlı politikaların geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.
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