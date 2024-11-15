Türk Radyoloji Derneği: 'Radyoloji, sağlık hizmetlerinin bel kemiğidir'
Türk Radyoloji Derneği "sağlık hizmetlerinin bel kemiği", "tanıların umut ışığı" olarak ifade ettikleri radyolojinin önemine dikkat çekti.
Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Türk Radyoloji Derneği,
Antalya'da “TÜRKRAD 2024-45. Ulusal Radyoloji Kongresi”ni düzenliyor. 12
Kasım'da başlayan kongre yarın sona erecek. Kongrede, radyolojinin her alt
dalını içeren oturumların yanı sıra, görüntülemedeki yeni teknolojilere ait
sunumlar yer aldı. Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Can Çevikol,
kongrenin bilimsel kurulu başkanı Prof. Dr. Berna Oğuz ve derneğin yönetim
kurulu üyesi Prof. Dr. Nermin Tunçbilek 'Baştan ayağa ağrı' temasıyla
düzenlenen kongreye ilişkin bugün bir basın toplantısı yaptı.
Toplantıda ilk söz alan isim Çevikol oldu. Radyolojik
yöntemlerin; hastalık taranması, tanısı ve izlenimi açısından son derece önemli
olduğunun altını çizen Çevikol, ülkemizde radyolojik incelemelere olan talebin
giderek artmakta olduğunu vurguladı. Girişimsel radyolojinin önemine değinen
Çevikol bu yöntemin kanser hastalığındaki tedaviye de katkı sunduğunu belirtti.
'RADYOLOJİNİN ÖNEMİ
YETERİNCE BİLİNMİYOR'
Çevikol, radyoloji uzmanlarının sağlık hizmeti sunumunda en
önemli basamaklardan birinde yer aldığına vurgu yaptı ve gereksiz radyolojik
incelemelerin artmasının, radyoloji uzmanlarının iş yükünü artırdığına dikkat
çekti. Ülkemizin radyoloji uzmanı bakımından dünya ortalamasının altında
olduğunu söyleyen Çevikol, "Derneğimiz, nitelikli uzmanların yetişebilmesi
için düzenlediği faaliyetler ile bu amaca hizmet etmeye çalışmaktadır.
Radyolojinin öneminin, radyoloji uzmanlarının yaptığı işlemlerin ve sağlık
hizmetindeki kritik rolünün halkımız tarafından yeteri kadar bilinmediğini
düşünüyoruz. Bu nedenle derneğimizin öncelikli bir konusu da halkımızın
radyolojinin önemi hakkında bilgilendirilmesidir" dedi.
'SAĞLIK HİZMETİNİN
BEL KEMİĞİ'
Çevikol'dan sonra konuşan kongrenin bilimsel kurulu başkanı
Prof. Dr. Berna Oğuz, "Radyoloji, ağrıya yaklaşımda sadece tanı konulma
aşamasında değil girişimsel işlemlerle ağrının tedavisinde rol oynamaktadır.
Radyoloji, sağlık hizmetlerinin bel kemiği haline gelmiş ve tanıdan, tedaviye,
bireysel sağlıktan, toplum sağlığına kadar tüm alanlarda vazgeçilmez konuma
ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.
'HER TANIDA UMUT IŞIĞI'
Oğuz'dan sonra derneğin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr.
Nermin Tunçbilek konuştu. Tunçbilek, radyolojinin görünmeyeni görüp, her tanıda
umut ışığı olduğunu söyledi. Radyolojinin meme ve akciğer kanserindeki önemine
dikkat çeken Tunçbilek, "Günde 10 veya daha az sigara içenlerde kanser
riski 20 kat, günde 4’ten az sigara içenlerde 5 kat artıyor. Akciğer kanserinin
erken tanısı ve tedavi yönteminde radyolojik görüntüleme yöntemleri hasta
yönetiminde önemli rol oynamaktadır. Akciğer kanserinde erken teşhis yüzde 77
oranında hayat kurtarır" dedi. ANTALYA
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