Türk Radyoloji Derneği: 'Radyoloji, sağlık hizmetlerinin bel kemiğidir'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 18:54

Güncelleme: 15.11.2024 - 18:54

Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Türk Radyoloji Derneği, Antalya'da “TÜRKRAD 2024-45. Ulusal Radyoloji Kongresi”ni düzenliyor. 12 Kasım'da başlayan kongre yarın sona erecek. Kongrede, radyolojinin her alt dalını içeren oturumların yanı sıra, görüntülemedeki yeni teknolojilere ait sunumlar yer aldı. Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Can Çevikol, kongrenin bilimsel kurulu başkanı Prof. Dr. Berna Oğuz ve derneğin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Nermin Tunçbilek 'Baştan ayağa ağrı' temasıyla düzenlenen kongreye ilişkin bugün bir basın toplantısı yaptı.

Toplantıda ilk söz alan isim Çevikol oldu. Radyolojik yöntemlerin; hastalık taranması, tanısı ve izlenimi açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Çevikol, ülkemizde radyolojik incelemelere olan talebin giderek artmakta olduğunu vurguladı. Girişimsel radyolojinin önemine değinen Çevikol bu yöntemin kanser hastalığındaki tedaviye de katkı sunduğunu belirtti.

'RADYOLOJİNİN ÖNEMİ YETERİNCE BİLİNMİYOR'

Çevikol, radyoloji uzmanlarının sağlık hizmeti sunumunda en önemli basamaklardan birinde yer aldığına vurgu yaptı ve gereksiz radyolojik incelemelerin artmasının, radyoloji uzmanlarının iş yükünü artırdığına dikkat çekti. Ülkemizin radyoloji uzmanı bakımından dünya ortalamasının altında olduğunu söyleyen Çevikol, "Derneğimiz, nitelikli uzmanların yetişebilmesi için düzenlediği faaliyetler ile bu amaca hizmet etmeye çalışmaktadır. Radyolojinin öneminin, radyoloji uzmanlarının yaptığı işlemlerin ve sağlık hizmetindeki kritik rolünün halkımız tarafından yeteri kadar bilinmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle derneğimizin öncelikli bir konusu da halkımızın radyolojinin önemi hakkında bilgilendirilmesidir" dedi.

'SAĞLIK HİZMETİNİN BEL KEMİĞİ'

Çevikol'dan sonra konuşan kongrenin bilimsel kurulu başkanı Prof. Dr. Berna Oğuz, "Radyoloji, ağrıya yaklaşımda sadece tanı konulma aşamasında değil girişimsel işlemlerle ağrının tedavisinde rol oynamaktadır. Radyoloji, sağlık hizmetlerinin bel kemiği haline gelmiş ve tanıdan, tedaviye, bireysel sağlıktan, toplum sağlığına kadar tüm alanlarda vazgeçilmez konuma ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

'HER TANIDA UMUT IŞIĞI'

Oğuz'dan sonra derneğin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Nermin Tunçbilek konuştu. Tunçbilek, radyolojinin görünmeyeni görüp, her tanıda umut ışığı olduğunu söyledi. Radyolojinin meme ve akciğer kanserindeki önemine dikkat çeken Tunçbilek, "Günde 10 veya daha az sigara içenlerde kanser riski 20 kat, günde 4’ten az sigara içenlerde 5 kat artıyor. Akciğer kanserinin erken tanısı ve tedavi yönteminde radyolojik görüntüleme yöntemleri hasta yönetiminde önemli rol oynamaktadır. Akciğer kanserinde erken teşhis yüzde 77 oranında hayat kurtarır" dedi. ANTALYA