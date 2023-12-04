Türk Sağlık Sen’den bakanlığa İzmir Şehir Hastanesi çağrısı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 16:58

Güncelleme: 04.12.2023 - 16:58

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin hasta kabulüne başlamasına rağmen sağlık personelini eksiği nedeniyle kentteki diğer hastanelerden görevlendirmeler yapılıyor. Zorunlu görevlendirmeler nedeniyle sağlık personelinin 24 saatte varan çalışma saatleri nedeniyle zor durumda olduğunu ifade eden Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Atıcı, acil atama yapılmasını talep etti.

“ÇALIŞMA ŞARTLARI AĞIRLAŞTI”

Yazılı bir açıklama yayımlayan Şenol Atıcı; şehir hastanesi gibi büyük bir sağlık kuruluşunun “hastanelerden toplama sağlık çalışanlarıyla” yürütülemeyeceğine dikkat çekerek, “Hastanelerden yapılan geçici görevlerle, hem geçici göreve giden hem de gittiği hastane zor durumda kalmaktadır. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi şu an en zor durumda kalan hastanelerimizin başında geliyor. Geçici görevle Bayraklı Şehir Hastanesine giden sağlık çalışanı arkadaşlarımızın, tarafımıza ilettikleri sorunlarının başında ulaşım ve aşırı nöbet sayısı, gün aşırı 24 saat nöbete geldikleri, bu durumun sağlıklarını etkilediğini, şartların her geçen günde ağırlaştığını ifade etmektedirler” diye konuştu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAOSUN İÇİNDE”

Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaparak “Çok acilen İzmir’in tüm hastaneleri kapsayacak şekilde sağlık çalışanı eksikliğinin giderilmesi konusunda adım atmasını bekliyoruz” diyen Atıcı, “İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılışından bugüne kadar yapılan geçici görevlendirmelerin yüzde 80’inde sağlık çalışanları kaosun içinde olduğunu ifade ediyor. Kreş sorunu, mesaiye zamanında yetişme sorunu, mevcut kadrosunun bulunduğu hastane kreşine çocuğunu bırakıp sonra şehir hastanesine mesaiye yetişme zorunluluğu yine başta gelen sorunların içerisinde yer almaktadır. Bu durumun hızla çözülmesi Sağlık Bakanlığı tarafından ele alınmalıdır. En az 3 Bin sağlık çalışanının İzmir’e atama yapılması önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.