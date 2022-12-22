Türkiye Alzheimer Derneği’nden önemli proje: ADatHOME

22 Aralık 2022 Perşembe, 15:34

Henüz etkin bir tedavisi bulunmayan demans hastalığı Türkiye’de yaklaşık bir milyon kişiyi etkiliyor. Sadece hastanın değil hasta yakınlarının da hayatını ve günlük rutinlerini değiştiren demans, ileri evrelerde hastanın özbakımını sürdürmesinde ve çevresi ile olan iletişiminde zorluklara neden oluyor.

Kurulduğundan bu yana hastalara ve yakınlarına destek olan Türkiye Alzheimer Derneği, konu ile ilgili yeni bir projeye imza atıyor. Bu proje ile, karşılaşılan zorluklarla baş etmede önemli ipuçları veren yöntemler ve yardımcı teknolojiler konusunda bilgi vermek hedefleniyor.

HASTA YAKINLARI ÜCRETSİZ OLARAK ERİŞEBİLECEK

AdatHOME projesi; Türkiye Alzheimer Derneği, Universitat Politècnica de València (ES), Asociación Provincial de Familiares de personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (AFA Castellón), Spomincica - Alzheimer Slovenya, ETERNIS – INSTITUT GINESTE-MARESCOTTI INTERNATIONAL ve Institute for Work and Technology (IAT) ortaklığında 2 yılda gerçekleştirildi.

Proje kapsamında İngilizce hazırlanan eğitim paketi tüm ortakların ana dillerine çevrilerek online bir platforma yüklendi. Bu içeriklere tüm hasta yakınları 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ücretsiz ve anonim olarak erişebilecekler.



