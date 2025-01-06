Türkiye obezitede Avrupa birincisi: Hareketsiz yaşam tehlike saçıyor

Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:51

Güncelleme: 06.01.2025 - 11:51

Modern yaşamın bir yan etkisi olarak ortaya çıkan obezite, Türkiye’de giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Yaman, Türkiye'nin obezitede Avrupa birincisi olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

OBEZİTE NEDİR VE NASIL TESPİT EDİLİR?

Obezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, erkeklerde vücut ağırlığının %25’ini, kadınlarda ise %30’unu geçen yağ oranı obezite göstergesidir. En yaygın kullanılan ölçüm yöntemi ise Vücut Kitle İndeksi (VKİ)'dir.

VKİ 30 ve üzeriyse obezite,

40 ve üzeriyse morbid obezite olarak sınıflandırılır.

Ayrıca, bel çevresi ölçümleri de önemli bir göstergedir. Kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm’nin üzerindeki ölçümler obeziteye işaret eder.

Obezite Ölümcül Hastalıklara Yol Açabilir

Doç. Dr. İsmail Yaman, obezitenin yalnızca kozmetik bir sorun olmadığını, birçok ölümcül hastalığa yol açabileceğini belirtti:

Tip 2 diyabet,

Hipertansiyon,

Kalp rahatsızlıkları,

Uyku apnesi,

Eklem problemleri,

Kısırlık.

Obezite, sigaradan sonra en sık önlenebilir ölüm nedenleri arasında yer alıyor.

TEDAVİ VE AMELİYAT İLE BAŞARI MÜMKÜN

Tedavi sürecinde öncelikle hastaların ayruntılı bir şekilde analiz edilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yaman, obezitenin organik bir sebebi veya ilaç kullanımıyla ilişkisi olup olmadığının incelenmesi gerektiğini söyledi. Diyet ve egzersizle başarılı olunamayan durumlarda, mide balonu ve cerrahi yöntemler tercih ediliyor.