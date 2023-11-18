Türkiye, sağlıkta Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkelerinin gerisinde kaldı: Sondan üçüncüyüz

Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 03:00

Bir Bakışta Sağlık 2023 Raporu (Health at a Glance 2023), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlandı. Raporda, Türkiye’ye ilişkin veriler, sağlık sistemindeki çöküşü gözler önüne serdi. OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 9.2 olduğu belirtilen raporda, Türkiye’de bu oran yüzde 4.3’te kaldı. Türkiye’nin, sağlık harcamalarında OECD ülkeleri içerisinde sondan 3. sırada yer alması dikkat çekti.

‘YAŞAM SÜRESİ DÜŞÜK’

Ayrıca, kişi başına düşen sağlık harcamalarının OECD ortalaması 4 bin 986 dolar iken, Türkiye’de bu harcamanın kişi başına ortalama 1827 dolar olduğu belirtildi. Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Türkiye, 78.6 yıllık ortalama ile, OECD ülkeleri içerisinde doğuştan beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu 10 ülke arasında. Bu konuda OECD ortalaması, 80.3 yıl. Yüz bin kişide tedavi edilebilir ölüm oranı 107 olan Türkiye, bu açıdan da OECD ortalamasından daha kötü bir değere sahip” dedi.

‘MAMOGRAFİ ÇEKTİREMİYOR’

Türkiye’nin obezite yaygınlığı konusunda da OECD ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken Uğur, “Dikkat çeken bir veri de Türkiye’de son 2 yıl içinde 50-69 yaş aralığındaki kadınların yalnızca yüzde 20.5’inin mamografi taraması yaptırabilmesidir. Bu oran, OECD ülkeleri genelinde yüzde 55.1” dedi.

Uğur, Türkiye’deki hekim ve hemşire ortalamasının da OECD genelinin altında olduğunu kaydetti. Uğur, verilere ilişkin şunları söyledi:

“Bu göstergeler, Türkiye’nin sağlık hizmetlerindeki mevcut durumunun ciddi sorunlar içerdiğini açıkça gözler önüne seriyor. Mevcut koşullar, Türkiye’de sağlık politikaları, aciliyetle gözden geçirilmeli. Sağlık hizmetlerine erişimdeki güçlüklerin kaldırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi gibi önlemlere ihtiyaç var. Tüm bunların yolu, kamucu sağlık politikalarının geliştirilmesinden geçiyor.”