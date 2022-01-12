Turkovac Faz 3 sonuçları açıklandı mı? Turkovac Faz sonuçları

12 Ocak 2022 Çarşamba, 12:09

Pandeminin dünya genelinde ciddi bir tehdit oluşturması ile birlikte yoğun çalışmalar sonucunda farklı firmalar tarafından Covid-19 aşıları üretilerek piyasaya sürülmekte. Ülkemizde Covid-19 aşısı olarak önce Sinovac- Coronavac, ardından BioNTech aşısı uygulanırken yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ın faz çalışmalarının bitmesi ile birlikte Turkovac aşısı da uygulanılmaya başladı.

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ın faz çalışmalarının sonuçlarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmaması yurttaşlarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Faz sonuçlarının paylaşılmaması tartışmalara neden olurken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yerli aşı Turkovac’ın Faz-3 sonuçlarını canlı yayında açıkladı.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Serhat Ünal yaptığı açıklamalarda Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarının yeteri kadar kişi üzerinde yapıldığını ve başarılı sonuçlar elde edildiğini vurgularken Faz-2’de yan etkilere dikkat edildiğini ve Faz-3’e geçildiğini belirtti. Turkovac aşısının; Faz-3 evresinde binin üzerinde kişiye uygulandığını ve başarılı sonuçlar verdiğini, her şeyin değerlendirilerek ispatlanmış bir aşı olduğunu dile getirdi.

‘’KIYAS ÜRÜNÜMÜZ SİNOVAC- CORONOVAC’’

Açıklamalarının devamında ikisinin de inaktif aşı olması sebebiyle Turkovac aşısını Sinovac-Coronovac aşısının değerleriyle kıyaslandığını belirten Ünal, ‘’Turkovac’ta takip süremiz 108 gündür’’ dedi.

Ünal’ın açıklamalarına göre 4 Ağustos’ta 400 gönüllü sayısına ulaşılırken 21 Ekim’de ara güvenlik analizi yapıldı. 23 Kasım 2021’de çalışmanın destekleyicisi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bir yazıyla o güne kadar ki sonuçların bildirilmesini istedi. 22 Aralık 2021’de Turkovac’ın acil kullanım onayı alması kararı çıktı ve incelemelere yeniden başlanıldı.

1182 GÖNÜLLÜ, 69 COVİD, 23 TANESİ TURKOVAC AŞILI

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal’ın verdiği bilgilere göre aşı çalışmaları için 1182 gönüllü üzerinde araştırma yapıldı. Analizlerde Coronavac ve Turkovac gönüllüleri ayrı ayrı analiz edildi. Etkinlik analizini yapılan 1008 kişiden 69 Kovid-19 vakası saptandı. Bunların 23 tanesi Turkovac aşısı olmuşlardı. Turkovac’ta koronavirüs oranı yüzde 4.55 olarak saptandı.

TTB’NİN AÇIKLAMASI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

TTB Merkez Konseyi, TURKOVAC aşısı konusunda tereddütlerin olduğu ve aşıyla ilgili faz çalışması verilerinin paylaşılması gerektiğini belirterek, "İktidarın aşı konusunda da şeffaflıktan uzak bu tutumu ne yazık ki insanlarda 'aşı tereddüdü' oluşturmaktadır" açıklamasında bulunmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan TTB'yi hedef aldığı açıklamasında, "Yalan dolan hepsi bunlarda. Şimdi bunların bir de Tabipler Birliği var. Ya bunlar ne kadar yalancı ne kadar cambaz ya. Erciyes Üniversitesi, büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar 'Böyle bir şey yok' diyor. Siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız ya" ifadelerini kullanmıştı.

Acil kullanım onayı alan Turkovac, yeterli bilimsel çalışmanın yayımlanmamış olması ve verilerin şeffaf olarak açıklanmamış olması nedeniyle eleştirirken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, Turkovac Faz-3 sonuçlarına ilişkin verdiği bilgilerin detaylı olmaması eleştirilerin sürmesine ve yurttaşlardaki şüphelerin sürmesine neden oldu.