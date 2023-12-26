Üç yaşındaki çocuk ilaç eksikliğinden dolayı görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya

Yayınlanma: 26.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 04:00

Adana’da yaşayan üç yaşındaki H.E., gözlerinde sistin kristallerinin birikmesi nedeniyle tedavi için kullanması gereken göz damlasına üç aydır ulaşamıyor. İlacın Türkiye’de üretilebilmesi için Temmuz 2022’de ruhsat alındığı, ancak henüz bir kutu dahi üretilmediği ortaya çıktı. Eşdeğer ilacın da ruhsatı olması nedeniyle yurtdışından ithal edilemediği öğrenildi.

‘RUHSAT ASKIYA ALINMALI’

Adana’da ailenin bulunduğu mahallede görev yapan eczacı İlknur Önal, süreci şu sözlerle anlattı: “Reçete elime ulaştığında firmayla iletişime geçtim. Üç ay boyunca göz damlasının üretilmesini bekledik ve üretilmedi. Damlanın burada ruhsatı olduğu için eşdeğer olan damlayı da yurtdışından getirtemiyoruz. Zaten yurtdışında da bu ilacı reçetesiz edinmek mümkün değil. Reçetesiz alınabilse bile bir hafta kullanılabilecek olan kutunun fiyatı 655 Avro. İlaç üretilmeyecekse ruhsatının askıya alınarak mağduriyetin giderilmesi gerekir.”

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan baba Nazım Erdoğan ise “Doktor bu ilacı kullanın diyor ama ulaşamıyoruz. Olmayan ilacı bulmaya çalışıyoruz, mağduruz” dedi.