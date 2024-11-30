​Ücretsiz HPV aşısı uygulaması başladı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 12:48

Güncelleme: 30.11.2024 - 12:48

Bir halk sağlığı sorunu olan Human Papilloma Virüsü, kadınlarda serviks kanserine neden olabiliyor. Serviks kanseri oranını düşürmeyi amaçlayan HPV aşısı, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye ülkelerin yüzde 60'ında sağlık sigortaları ile ücretsiz olarak yapılıyor. Türkiye’de ise bu aşı henüz SGK tarafından karşılanmıyor. Binde 9 ila yüzde 3.9 arasında olan aşılanma oranını artırmak ve serviks kanserine yakalanma oranını düşürmek hedefiyle kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, aralık ayı itibariyle 18-26 yaş grubundaki ve sosyal destek sistemindeki kadınlara 3 doz HPV aşısı uygulamasına başlayacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE AŞI TAKVİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile Eşrefpaşa Hastanesi tarafından yürütülen ‘Ücretsiz HPV Aşı Uygulaması Projesi’ kapsamında İzmir il sınırları içinde ikamet eden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal nakdi yardım alan, 18-26 yaş aralığında kadınlar faydalanabilecek. Başvurunun onaylanması durumunda SMS ile ön bilgilendirme yapılacak. Ardından oluşturulacak randevu listesine göre yetkili birim personeli başvuru sahibi kişiyle iletişime geçerek İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde aşılama takviminin tamamlanmasını sağlayacak.