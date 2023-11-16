'Ücretsiz olacak' denen rahim ağzı kanserini önleyici HPV aşısı için halen adım atılmadı: Yılda 1250 kadın ölüyor

Yayınlanma: 16.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 03:00

Üstündağ, yılda 1250 kadının rahim ağzı kanserinden dolayı yaşamını yitirdiğini belirterek, “Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri olarak HPV aşısı farkındalığını başlattık. Bu gündem oluştuktan sonra Bakan Koca, açıklama yapmak zorunda kaldı. HPV aşısını ücretsiz yapacağını, bunun için çalışmalara başladığını söyledi. Bunun üzerinden tam 11 ay geçti” diye konuştu.

‘BİRÇOK ÜLKE UYGULUYOR’

Aşının uygulandığı ülkelerden örnekler veren Üstündağ, “Birçok ülke bu aşıyı uyguluyor, erkeklere dahi uygulayan ülkeler var. Mozambik, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu aşılar ücretsiz. Bizim de bu aşıların ücretsiz olması gerektiğine dair mücadelemiz devam ediyor. Hatta ocak ayı dünyada rahim ağzı kanserine karşı farkındalık ayı ve ocak ayına kadar öncelikle kadınlara artık bu aşı ücretsiz olarak uygulanmalı” dedi.

Durumun aciliyetini dile getiren Üstündağ, “Bu mücadeleye ilaç tekellerine karşı da başladık. Patentsiz, mümkünse kamunun ürettiği bir aşı olsun istiyorduk. Bu konuda da bakan bizi dinlemiş gibi görünüyor. Yakın zamanda Türkiye’nin aşı üretimine başlayacağını söylüyor ama biz bunu şu an bekleyecek durumda değiliz. Bu aşı üretimi ne kadar sürecek belli değil. Bizim acil, tekellerin elinde bulunan aşı ile aşılanmamız gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.



