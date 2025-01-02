Uğur: Toplum sağlığı tehlike altına girecek

Yayınlanma: 02.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 04:00

Aile hekimleri, sağlık meslek örgütlerinin “eziyet yönetmeliği” olarak tanımladığı yeni aile hekimliği yönetmeliğine karşı 6-10 Ocak tarihlerinde üçüncü kez iş bırakacak. Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, söz konusu yönetmeliğe ilişkin “Çoğu sağlık emekçisi, aile sağlığı merkezlerinde artık çalışmak istememekte ve bu arkadaşlarımız istifalarını verdiklerinde yerlerine çalışacak personel bulunamayacağı için nitelikli sağlık hizmeti verilemeyeceği için toplum sağlığı tehlike altına gireceği kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

‘AZ MAAŞA MAHKÛM EDİLİYOR’

Uğur, “Fesih işlemleri kolaylaştırılmakta, sözleşme yenilenmesi konusu zorlaştırılmakta, iş yükü artmakta ama ödemeler düşmekte, iş güvencesi ortadan kalkmakta ve çalışma barışı olumsuz etkilenmektedir. Yeni yönetmelik adeta sağlık emekçilerini nasıl daha çok çalıştırıp nasıl daha az ücret öderiz diyen düzenlemeler içermektedir” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yönetmeliğe ilişkin olarak amaçlarının nitelikli sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirten Uğur şunları söyledi: “Fakat gözden kaçırdığı bir konu var ki o da son yönetmelikle il, ilçe sağlık ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerine göre aile sağlığı çalışanları daha az maaş almaya mahkûm edilmekte."