Ultra işlenmiş gıdaların tüketimi mide ve bağırsak kanseri riskini arttırıyor

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:25

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:27

Bristol Üniversitesi ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) tüketimi, baş boyun ve yemek borusu kanseri riskini artırabilir. 450 bin 111 yetişkinin verileri üzerinden yapılan analizlerde, UPF'lerin belirli kanser türleri ile ilişkilendirildiği gözlendi.

Araştırmacılar, 14 yıl boyunca toplamda 450 bin 111 yetişkinin verilerini inceledi ve UPF'lerin baş boyun ve yemek borusu kanseri ile olan ilişkisini değerlendirdi. Yapılan analizler sonucunda, UPF tüketiminin artmasıyla baş boyun kanseri riskinin yüzde 23, yemek borusu kanseri riskinin ise yüzde 24 oranında arttığı belirlendi.

ÜST SOLUNUM YOLU VE SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ BAĞLANTILI

Araştırmacılar ayrıca vücuttaki artan yağ oranı ile kanser hücreleri arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak daha geride kaldığını vurguladılar. Bu bulgular, ultra işlenmiş gıdaların tüketiminin artmasıyla üst solunum yolu ve sindirim sistemi kanserleri arasında bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.

UPF'ler genellikle işlenmiş et ürünleri, hazır öğünler, şekerli atıştırmalıklar ve hazır içecekler gibi gıdalarda bulunur. Bu tür gıdaların aşırı tüketiminin, sağlıklı bir beslenme alışkanlığına zarar verebileceği ve kanser riskini artırabileceği konusunda yapılan bu araştırma, kamu sağlığı açısından önemli bir uyarı niteliğinde.