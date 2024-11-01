Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

Aile Hekimliği Dernekleri Federasyonu’nun (AHEF) düzenlediği 1. Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi dün Antalya’da başladı. Kongrenin ilk gününe “yeni yönetmelik” damga vurdu. Kongrenin açılışında konuşan AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, Sağlık Bakanlığı tarafından tüm itirazlara karşın çıkarılan yeni aile hekimliği yönetmeliğini eleştirdi. Eylemsellik kararları alacaklarını vurgulayan Nehir, “Gönül rahatlığıyla bu konuları, yönetime bırakın. Merak etmeyin. Gereken yapılacaktır. Sağlık bakanı tüm eylemselliklerimize rağmen bizi dinlemiyorsa biz de onu dinlemeden kendi bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi. Yeni yönetmeliği “zulüm yönetmeliği” diye niteleyen Nehir, aile hekimlerini bir dernek üyesi olmaya da davet etti.

Beş gün sürecek kongrenin başkanı Zeynep Özsevimli ise “Bu kongre, aynı zamanda eylemsellik anlamında bir arada olmaya destek sağlayacak” diye konuştu. Kongre 41 bilimsel oturum yapılacak.