Üroloji uzmanı uyardı: '45 yaş üstüne prostat ve böbrek muayenesi şart'

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan yaz mevsiminde artış gösteren böbrek taşı ve prostat hastalıkları konusunda uyarılarda bulunarak önemli bilgiler verdi.

"SICAK HAVALARDA TAŞ OLUŞUMU RİSKİ ARTIYOR"

Yaz aylarında terleme yoluyla artan sıvı kaybı, idrarın yoğunlaşmasına ve böbrek taşı oluşumuna zemin hazırladığına dikkat çeken Opr. Dr. Şakir Aydoğan, "Özellikle yeterli su tüketmeyen bireylerde taş oluşumu riski ciddi oranda artmaktadır. Bu anlamda günde en az 2-2.5 litre su içilmeli, tuz tüketimi azaltılmalı ve düzenli egzersiz ihmal edilmemelidir" diye konuştu.

"BU BELİRTİLERE DİKKAT"

Dr. Aydoğan hastalık belirtileri ile ilgili, "İlerleyen yaşlarda ortaya çıkabilen ve belirtilerinde sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrar yaparken zorlanma, idrar yapmaya başlamadan önce bekleme süresinin uzaması, Mesanenin tam boşalmadığı hissi gibi durumu da erkeklerde sık görülen iyi huylu prostat büyümesi veya prostat kanseri gibi hastalıklar karşımıza çıkmaktadır. Bunun için yukarıda saydığımız belirtiler dikkate alınmalıdır. Erken tanı sayesinde hem yaşam kalitesi korunabiliyor hem de tedavi süreci daha başarılı ilerlemektedir" şeklinde konuştu.

"DÜZENLİ MUAYENE İLE ETKİN TEDAVİ"

Aydoğan şunları söyledi:

"İlerleyen sağlık teknolojileri sayesinde uygulanan kapalı böbrek taşı ameliyatları (PNL, RIRS) ve kapalı prostat ameliyatları (TUR-P) gibi modern cerrahi yöntemler, hastaların kısa sürede sağlığına kavuşmasını sağlamaktadır. Ayrıca, HoLEP gibi lazer teknolojileriyle yapılan prostat tedavileri, minimal invaziv yaklaşımla daha az komplikasyon riski sunmaktadır. Bu anlamda 45-50 yaş üzeri erkeklerin mutlaka böbrek taşı ve prostat muayenelerini düzenli olarak yaptırmaları önem arz etmektedir."