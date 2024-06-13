Prostat kanserinde 'yapay zeka' tedavisi: 'Doktorlardan daha iyi'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:29

Güncelleme: 13.06.2024 - 15:29

Çığır açan bir çalışma, yapay zekayı 10 binden fazla prostat MRI incelemesi üzerinde test etti. Yapay zeka kullanıldığında, radyologlara kıyasla hastalara yanlış teşhis konulan "yanlış pozitif" vakaların sayısı yarı yarıya azaldı.

The Lancet Oncology'de yayınlanan makaleye göre, klinik olarak önemsiz vakaların beşte biri daha az tespit edildi.

Hollanda'dan uluslararası bir ekip, 9 bin 129 hastanın 10 bin 207 MRI taramasını kullanarak yapay zekayı geliştirdi ve 20 ülkeden 62 radyologla karşı karşıya getirdi.

Yapay zekânın aşırı teşhisi azaltmaya ve erkekler arasında en sık görülen kanserde gereksiz ameliyatları önlemeye yardımcı olabileceğini düşünüyorlar.

Araştırmacılar, yapay zekanın "prostat kanseri yönetiminin tanısal yolunu potansiyel olarak destekleyebileceğini" söyledi.

Yapay zekanın ayrıca, hastaların altı yıl sonraki durumlarını görmek için yapılan kontrollere dayanarak, ciddi kanserleri tespit etmede radyologlar kadar etkili olduğu tespit edildi.