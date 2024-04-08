Yeni araştırma korkutucu sonuçlara işaret ediyor; 2040 yılı ve prostat kanseri

Yayınlanma: 08.04.2024 - 03:01

Güncelleme: 08.04.2024 - 03:01

Erkekler arasında görülen prostat kanseri, en yaygın hastalıklardan biri olarak nitelendiriliyor. Tedavi yöntemleri gelişmiş olsa da ölümlü vakaların sayısı da hiç az değil. The Lancet tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor ise bu durumun daha da kötüleşebileceğini ortaya koyuyor.

Rapora göre prostat kanseri, şu anda dünyanın 112 ülkesinde erkekler arasında en yaygın kanser konumunda. Yani dünyada erkeklerde görülen kanserlerin yüzde 15’ini oluşturuyor. Verilere göre bu oran çok daha büyüme potansiyeline sahip.

2040'A KADAR PROSTAT KANSERİNE SAHİP KİŞİ SAYISI 3 MİLYONA YAKLAŞABİLİR

Webtekno'nun aktardığı araştırmaya göre uzmanların tahminlerine göre prostat kanserine sahip insanların sayısı, 2040 yılına kadar dünya genelinde 2,9 milyona kadar yükselebilir. 2020 yılında 1,4 milyon prostat kanserli insanın olduğunu belirtiliyor. Bu, sayının sadece 20 yılda ikiye katlanabileceğini gösteriyor.

Konu hakkında şu ana kadar yapılan en büyük araştırmalardan biri olan çalışmaya göre, bu artışla birlikte ölüm sayılarında da yükselme görülebilir. Tahminler, prostat kanseri nedenli ölümlerin yüzde 85 oranında artabileceği yönünde. Bu da 2040 yılına kadar 700.000 ölüm olabileceği anlamına geliyor. 2020’de ise 375 bin ölüm kaydedilmişti.

Bu artış ihtimalinin arkasındaki ana neden ise nüfusta ve yaşam süresi beklentisindeki artış. Zaten prostat kanseri vakaları hâlihazırda yükselişteydi. Dünya çapında yaşlanan erkeklerin sayısının artması da vakaların ve ölümlerin sayısının yukarıya çıkabileceğini ortaya koyuyor.

Prostat kanserindeki ana faktörler arasında 50 yaş üstü olmak veya ailede böyle bir hastalık geçmişine sahip olmak gibi şeyler var. Yani de önüne geçilmesi çok kolay değil. Uzmanlar da yaşam tarzı değişikliği gibi müdahalelerle önüne geçilmesinin zor olduğunu söylüyorlar.

ÖLÜMLERİN AZALTILMASI İÇİN HAREKETE ŞİMDİDEN GEÇİLMESİ GEREKİYOR

Ancak ölümleri azaltmak ve ileri seviyeye ulaşmasını engellemenin çok önemli olduğunu da vurguluyorlar. Prostat kanseri semptomları hakkında daha fazla farkındalık oluşturmak ve eğitim vermek, erken teşhis, tedavilerde iyileştirmeler, testlere erişim sağlama gibi faktörler hastalığın yükünü azaltırken ölümlerin önüne geçilmesini sağlayabilir.

Londra’daki Kanser Araştırmaları Enstitüsünden Profesör Nick James de bununla ilgili, “Vakalardaki bu kaçınılmaz artışın geleceğini biliyoruz. Bu yüzden şimdiden harekete geçmeye ve plan yapmaya başlamalıyız. Erken teşhis ve eğitim programları gibi yöntemler, hem hayat kurtarıp hem de prostat kanserine bağlı sorunların azaltılmasında büyük rol oynayabilir.” diyor.

Türkiye’de de en çok görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanserinin belirtileri arasında sık idrara çıkma, yavaş ve zayıf idrar akışı, idrarda veya spermde kan görülmesi, sırt veya kemik ağrısı, kilo kaybı, boşalma sırasında ağrı, idrar yaparken yanma ve ağrı hissi, mesanenin tam boşalmadığını hissetmek gibi şeyler yer alıyor. Tabii ki bu belirtiler her zaman prostat kanseri olduğunuz anlamına gelmiyor. Bu nedenle direkt olarak doktora görünmek en garanti sonucu öğrenmenizi sağlayacaktır.