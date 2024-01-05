Uyuzla karıştırılıyor! Histamin İntoleransı nedir? Histamin İntoleransının sebepleri nelerdir?

Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:19

Güncelleme: 05.01.2024 - 11:19

İnsan vücudunun en önemli parçalarından biri olan bağışıklık sisteminde histamin yüksekliği ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki, Histamin İntoleransı nedir? Histamin İntoleransının sebepleri nelerdir?

HİSTAMİN NEDİR?

Histamin, doğal bir aminoasit olan histidinden türeyen ve vücudun kendi sisteminde oluşturduğu bir maddedir. Temelde bu madde, bağışıklık sisteminin herhangi bir aksaklık durumunda reaksiyon vermesinde ve sindirim sisteminde görev alır. Histamin, vücutta doğal olarak beyaz kan hücrelerinden üretilir. Aynı zamanda histaminden zengin bazı yiyeceklerin tüketilmesi ile de vücuda histamin alınabilir. Histamin vücuttan beyne önemli mesajlar iletilmesinde bir aracıdır. Ayrıca mide asidinin bir bileşenidir ve midedeki yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olur.

HİSTAMİN İNTOLERANSI NEDİR?

Beyaz kan hücrelerinde üretilen histamin, vücutta herhangi bir enfeksiyon veya bir problem varlığında bağışıklık yanıtı oluşturur. Bu yanıt için artan histamin doğal seyrinde DAO (diamin oksidaz) enzimi ile parçalanır. Bu parçalanmada herhangi bir aksaklık durumunda histamin parçalanamaz ve artmaya devam eder. Histaminin vücutta aşırı artması histamin intoleransı olarak tanımlanabilir. Histamin artışı, histaminin sindirilmesinde görevli olan DAO (diamin oksidaz) enzimlerinin normalden az olması durumunda histaminin vücutta birikmesine sebep olabilir. Diğer yandan histaminden zengin yiyeceklerin aşırı tüketilmesi ile de anormal bir histamin artışı görülebilir.

HİSTAMIN İNTOLERANSI SEBEPLERİ NELERDİR?

Vücutta histamin artışına veya DAO enzim eksikliğine sebep olan durumlar histamin intoleransına sebep olabilir. DAO enzim eksikliği bazı kişilerde genetik olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Bazı ilaçların yan etkileri yine DAO enzim etkinliğini düşürerek histamin artışına sebep olabilirler. Aynı zamanda alkol, beklemiş et, patlıcan, ıspanak, portakal gibi histamin içeriği zengin yiyeceklerin aşırı tüketilmesi vücutta alerjik bir yanıt oluşturulmasına neden olabilir. Diğer yandan çölyak, crohn gibi bazı bağırsak emilimini ve sağlığını etkileyen inflamatuvar bağırsak hastalıkları histamin intoleransının sebepleri arasında sıralanabilir.

HİSTAMİN ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELER?