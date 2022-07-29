Uzm. Dr. Kara: 'Sıcak hava nörolojik problemleri de arttırıyor'

29 Temmuz 2022 Cuma, 14:31

Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesiyle birlikte güneş çarpması vakalarının arttığını bu nedenle, özellikle güneş ışınlarının en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti.

Sıcağın, baş ağrısı üzerinde birebir etkisinin olduğunu belirten Dr. Kara, “Sıcak havayla birlikte; sadece baş ağrısı değil, nörolojik problemler de artıyor. Özellikle direkt sıcak çarpması baş ağrısı yapan bir neden. Sadece güneşte kalmak değil, aşırı sıcaklar beyinde damar genişlemesi yaptığı için; migren ağrıları, sıcak çarpmasına bağlı baş ağrıları şiddetli artış gösteriyor.

Baş ağrısı dışında; bulantı, kusma, hatta sıcak çarpmasında bilinç bozuklukları gibi çok daha ciddi bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu tür durumlar, aynı zamanda nörolojik olarak hipertansiyonu olan hastalarda beyin kanaması için de ciddi risk oluşturuyor” dedi.

"SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT ETMELİYİZ"

Uzm. Dr. Kara, beyin için sağlıklı olanın, serin ve soğuk ortamlar olduğunu belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

"Sıcak ortam ve güneş, risk faktörüdür. Özellikle belli bir yaş grubundaki insanlarımız için, hipertansiyon hastalarımız için mümkün olduğu kadar sıcakta, güneşin aktif olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini, sabahları ve akşam güneşin aktif olmadığı saatlerde çıkmak gerektiğini tavsiye ediyorum. Bunun dışında sıcakta çok kaldıysak ve baş ağrımız varsa, lokal olarak başımıza soğuk uygulayabilir, soğuk duş alabilir ve mümkün olduğunca soğuk bir ortamda bulunabiliriz. Ayrıca sıvı tüketimini yeterli miktarda almalıyız. Aynı zamanda migren ağrıları sıcakla arttığı için, migrenli hastaların güneşte çok kalmamalarında ciddi yarar olduğunu düşünüyorum.”



