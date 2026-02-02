Uzman doktor yanıtladı: Yapay zeka hekim yerine geçebilir mi?

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, tıbbi tetkiklerin yapay zekâ uygulamalarına yorumlatılması toplumda giderek yaygınlaşıyor. MR, tomografi, kan tahlilleri ve hatta kritik hasta takip notları ile klinik değerlendirme raporlarının yapay zekâya yüklenerek analiz edilmesi, “Yapay zeka doktorun yerini alır mı?” sorusunu da beraberinde getiriyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Abuzer Güngör, bu soruya net bir yanıt vererek önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Güngör, özellikle hekime hızlı ulaşamayan ya da acil durumlarda bilgi almak isteyen vatandaşların yapay zekâ uygulamalarına yöneldiğini belirterek, bu durumun ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

''BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DA AYNI NOKTAYA İŞARET EDİYOR''

Yapay zekânın tıpta kullanım alanları üzerine bilimsel çalışmalar yürüten Prof. Dr. Güngör, uluslararası literatürde yayımlanan araştırmaların yapay zekânın tıbbi literatür taraması, veri analizi ve görüntü değerlendirmesi gibi alanlarda hekime önemli katkılar sağladığını, ancak klinik karar verme sürecinde tek başına yeterli olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

“Tıp sadece sonuç okumak değildir” diyen Prof. Dr. Güngör, “Tıp; hastayı görmek, dinlemek, muayene etmek, riskleri öngörmek ve doğru zamanda doğru kararı verebilmektir. Yapay zeka veriyi analiz eder, doktor ise hastayı anlar” ifadelerini kullandı.

''CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ DOĞURABİLİR''

Yapay zekânın toplumda giderek artan kullanımına rağmen bu teknolojinin çoğu zaman yanlış amaçlarla ve yanlış beklentilerle kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Güngör, “özellikle tıbbi alanda yapay zekânın bir ‘doktor gibi’ davranması beklentisinin en sık yapılan hataların başında geldiğini söyledi.

Yapay zeka uygulamalarının bilgiye dayalı öneriler sunabileceğini, ancak bu önerilerin tanı veya tedavi yerine geçemeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Güngör, buna rağmen bazı kullanıcıların hekime danışmadan yalnızca yapay zekâdan aldığı yanıtlarla hareket etmesinin ciddi sağlık riskleri doğurduğunu ifade etti.

''HEKİMİN YERİNİ ALMAK İÇİN DEĞİL, DESTEKLEMEK İÇİN VAR''

Yapay zekanın doğru kullanımının bir rehber gibi düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Güngör, “Yapay zeka hekimin yerini almak için değil, hekimin karar sürecini desteklemek için vardır. İnsanlar yapay zekâyı bir danışman gibi kullanmalı, nihai kararı ise mutlaka bir uzmana bırakmalıdır. Aksi takdirde, yanlış yorumlanan bilgiler gereksiz kaygıya ya da gecikmiş tedavilere yol açabilir” dedi.

''KLİNİK RAPORLARI ONA YORUMLATMAYIN''

Toplumda yeni bir eğilim oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Güngör, bazı kişilerin kritik hasta takip notları ve klinik değerlendirme raporlarını dahi yapay zekaya yorumlatmaya çalıştığını, bunun ise yanlış ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

''YAPAY ZEKA DOKTORUN YERİNİ ALAMAZ''

Yapay zekanın doktorun yerini alamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Güngör, bunun nedenlerini şöyle sıraladı:

“Hastayı değil, yalnızca veriyi görür

“Fizik muayene yapamaz

“Klinik sezgiye sahip değildir

“Tıbbi ve hukuki sorumluluk alamaz

“Acil durumları yönetemez

“Hastaya özel karar veremez

“Empati ve güven ilişkisi kuramaz

“Eksik ya da hatalı veriye bağımlıdır

“Etik muhakeme yapamaz

“Sağlığımızı ona emanet etmeyelim”

Son olarak topluma çağrıda bulunan Prof. Dr. Güngör, “Yapay zekadan faydalanalım ama sağlığımızı ona emanet etmeyelim. Tıbbi sonuçlar mutlaka hekim tarafından değerlendirilmelidir” dedi.