Uzman: ‘Uzun vadede stres nöronları öldürüyor’

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, uzun süreli stresin beyinde yarattığı görünmez tahribatı anlattı.

Kronik stresin ilk etkisinin beyinde hacim kaybı ve nöron oluşumunda azalma olduğunu belirten Doç. Arı, “Uzun süreli stres, beynin öğrenme ve hafıza merkezlerini doğrudan etkiler. Mevcut nöron sayısının azalmasıyla birlikte bellek ve öğrenme süreçlerinde belirgin zayıflama görülür. Bu durum günlük hayatta unutkanlık, dikkat azalması ve konsantrasyon güçlüğü olarak karşımıza çıkar” dedi.

''NÖROTRANSMİTTER DENGESİ BOZULUYOR''

Stresin beynin kimyasal yapısını da etkilediğini vurgulayan Doç. Arı, “Uzun vadede stres, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin salınımını bozuyor. Bu maddelerdeki azalma veya dengesizlik, Parkinson ve demans gibi nörodejeneratif hastalıklara yatkınlığı artırabiliyor. Uzun süreli stres, beyinde enflamasyonu artırıyor” diye konuştu.

''VÜCUT SÜREKLİ ALARM HALİNDE KALIYOR''

Stresin savaş ya da kaç sistemini sürekli aktif tuttuğunu belirten Doç. Dr. Arı, “Beyin ve vücut sürekli alarm halinde kaldığında solunumdan sindirime kadar pek çok sistem etkileniyor. Nörolojik açıdan baş dönmesi, çarpıntı, halsizlik, aşırı terleme, titreme ve sindirim sorunları sık görülen şikâyetler arasında yer alıyor. Strese maruz kalma düzeyimizi azaltabilirsek, hem ruhsal hastalıkların hem de nörodejeneratifhastalıkların gelişme riskini düşürmek daha kolay hale gelir. Bu nedenle stres yönetimi, beyin sağlığının korunmasında temel bir adımdır” ifadelerini kullandı.