Uzmandan ailelere okul açılışı tavsiyesi: ‘Adaptasyon süreci çok önemli’

Yaz tatilinin bitişi ve okulun başlaması hem öğrenciler hem de aileler için karışık duygular oluşturabiliyor. Yeni okul dönemine sorunsuz bir geçiş yapmak için uzmanlar çocukların duygusal ve zihinsel olarak okula hazırlanmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Pelinsu Bulut Özer, Ailelerin bu süreçte çocuğun okula geçişini kolaylaştırmak için bir diyalog alanı açması gerektiğini belirterek “Çocuğun okula başlamaya dair duygularının anlaşılması, geçmiş dönemi değerlendirip yeni dönem için ortak hedefler belirlenmesi, okulun derslerden ibaret olmadığının vurgulanması önemli” dedi.

İlk kez okula başlayacak çocuklar için adaptasyon sürecinin hem çocuk hem de ebeveynler için önemli bir dönem olduğuna dikkat çeken Özer, “Çocuğunuzun okul hayatına daha olumlu bir başlangıç yapabilmesi için ebeveynin kolaylaştırıcı etkisi unutulmamalıdır. Okul başlamadan önce çocuğunuzla birlikte okulu dışarıdan görün hatta mümkünse içini ziyaret edin ve öğretmenlerle tanışın. Okulun olumlu taraflarını vurgulayın, oyun oynanabilecek, yeni arkadaşlar edinilebilecek ve yeni şeyler öğrenilecek bir yer olduğunu anlatın” diye konuştu.