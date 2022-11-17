Uzmanı açıkladı: 'Çok hızlı yayılan bir salgınla karşı karşıyayız!'
Son günlerde toplumu ciddi anlamda etkileyen bir salgınla karşı karşıya olduklarını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Şuan neredeyse herkeste hastalık yapmayacak kadar bir Covid-19 virüsü mevcuttur. Bu ölümcül korona salgını için değildir. Toplumda uzamış diğer solunum yolları virüslerine karşı korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına tekrar dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Hastanelere grip şikayetiyle başvuran hastaların sayısının artış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, yatağa düşürmeyen ama gününü zor geçirmesini sağlayan ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetlerle yurttaşların hastanelere başvurduğu söyledi.
Yeniden maskeli günlere dönülebileceğinin sinyalini veren Dr. Şevket Özkaya, "Son günlerde toplumu ciddi anlamda etkileyen bir salgın ile karşı karşıyayız. Halkımız arasında yatağa düşürmeyen ama günümüzü zor geçirmemizi sağlayan ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetler görülüyor. Bu hastalık aslında önce çocuklarda, okullarda başladı ve evlere taşındı. Çocuklar her zaman şanslıydı ama ebeveynler bu hastalığı zor atlatıyorlar.
YENİ BİR SALGIN BAŞLIYOR?
Halkın aklında ‘bu bir grip virüsü mü?’ sorusu var. Aslında toplumda bu tek bir virüs ile açıklanamıyor. Şuan dolaşımda olan birkaç virüs özellikle grip virüsü dediğimiz bu virüs, solunum yollarını etkileyen diğer virüsler ile beraber Covid’in komplike bir süper enfeksiyon olduğunu düşünüyoruz. Bu grip benzeri şikayetlerin sebebine bakacak olursak Covid’in bağışıklık sistemimizi gerçekten değiştirdiğini ve etkilediğini görüyoruz.
Şuan neredeyse herkeste hastalık yapmayacak kadar bir Covid virüsü mevcut. Bu bizim bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkiledi. Pandemi öncesinde bizi hasta etmeyecek grip ve diğer solunum yolları virüsleri zeminde Covid’in olması nedeniyle bizi hasta etmeye başladı. Gerçekten çok hızlı yayılan, çok bulaşan ve insanları yatağa düşürmeyen ama ayakta da durmasını zorlaştıran bir salgınla karşı karşıyayız. Bu durumun çeşitli sebepleri var. Bir de gerçekten bu 3 sene boyunca maske, mesafe kuralına uyup neredeyse toplumda steril bir hayat sürdük. Doğal olarak da vücudumuzun dış dünyadaki bakteri virüs ve diğer patojen organizmalara vücut yanıtımızın baskılandığını düşünüyoruz. Eğer böyle giderse bu kış gerçekten ölümcül olmayacak düzeyde ama iş hayatımızı, ev hayatımızı etkileyecek bir salgınla karşı karşıya kalabiliriz. Peki, ne yapmamız gerekiyor? Sanırım maskenin zamanı tekrar geri geldi. Bu ölümcül bir Covid-19 salgını için değil de, toplumda uzamış diğer solunum yolları virüslerine karşı korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına tekrar dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Video Haberler
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu