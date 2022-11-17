Uzmanı açıkladı: 'Çok hızlı yayılan bir salgınla karşı karşıyayız!'

17 Kasım 2022 Perşembe, 10:40

Hastanelere grip şikayetiyle başvuran hastaların sayısının artış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, yatağa düşürmeyen ama gününü zor geçirmesini sağlayan ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetlerle yurttaşların hastanelere başvurduğu söyledi.

Yeniden maskeli günlere dönülebileceğinin sinyalini veren Dr. Şevket Özkaya, "Son günlerde toplumu ciddi anlamda etkileyen bir salgın ile karşı karşıyayız. Halkımız arasında yatağa düşürmeyen ama günümüzü zor geçirmemizi sağlayan ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetler görülüyor. Bu hastalık aslında önce çocuklarda, okullarda başladı ve evlere taşındı. Çocuklar her zaman şanslıydı ama ebeveynler bu hastalığı zor atlatıyorlar.

YENİ BİR SALGIN BAŞLIYOR?

Halkın aklında ‘bu bir grip virüsü mü?’ sorusu var. Aslında toplumda bu tek bir virüs ile açıklanamıyor. Şuan dolaşımda olan birkaç virüs özellikle grip virüsü dediğimiz bu virüs, solunum yollarını etkileyen diğer virüsler ile beraber Covid’in komplike bir süper enfeksiyon olduğunu düşünüyoruz. Bu grip benzeri şikayetlerin sebebine bakacak olursak Covid’in bağışıklık sistemimizi gerçekten değiştirdiğini ve etkilediğini görüyoruz.

Şuan neredeyse herkeste hastalık yapmayacak kadar bir Covid virüsü mevcut. Bu bizim bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkiledi. Pandemi öncesinde bizi hasta etmeyecek grip ve diğer solunum yolları virüsleri zeminde Covid’in olması nedeniyle bizi hasta etmeye başladı. Gerçekten çok hızlı yayılan, çok bulaşan ve insanları yatağa düşürmeyen ama ayakta da durmasını zorlaştıran bir salgınla karşı karşıyayız. Bu durumun çeşitli sebepleri var. Bir de gerçekten bu 3 sene boyunca maske, mesafe kuralına uyup neredeyse toplumda steril bir hayat sürdük. Doğal olarak da vücudumuzun dış dünyadaki bakteri virüs ve diğer patojen organizmalara vücut yanıtımızın baskılandığını düşünüyoruz. Eğer böyle giderse bu kış gerçekten ölümcül olmayacak düzeyde ama iş hayatımızı, ev hayatımızı etkileyecek bir salgınla karşı karşıya kalabiliriz. Peki, ne yapmamız gerekiyor? Sanırım maskenin zamanı tekrar geri geldi. Bu ölümcül bir Covid-19 salgını için değil de, toplumda uzamış diğer solunum yolları virüslerine karşı korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına tekrar dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.



