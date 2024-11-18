Uzmanı anlattı: Her 10 yetişkinden birinde bu hastalık var

Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:24

Güncelleme: 18.11.2024 - 12:25

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Burça Takar, Dünya KOAH günü (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) nedeniyle açıklamalarda bulundu.

"KÜRESEL NÜFUSTA HER 10 YETİŞKİNDEN BİRİ..."

Dr. Takar, “KOAH, genellikle zararlı partikül veya gazlara ciddi maruziyetin neden olduğu havayolu veya akciğerdeki hava keselerindeki anormalliklere bağlı kalıcı hava akımı kısıtlanması ve solunumsal semptomlarla karekterize yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır" diyen Takar şu sözleri kullandı:

"KOAH, oldukça yaygın bir kronik hava yolu hastalığıdır. Çok büyük kişisel ve sosyal etkiye sahiptir. KOAH Hastalığı, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. KOAH, dünyada en yaygın görülen ölüm nedenlerinden biridir ve küresel nüfusta her 10 yetişkinden birinin bu hastalığa sahip olduğu düşünülmektedir. 2040 yılına kadar KOAH’ dan ölenlerin yüzde 32 oranında artacağı ve yılda 4,4 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Son yıllarda elde edilen kanıtlar, hastalığın doğal gelişiminde iki ana patofizyolojik mekanizmanın bulunduğunu göstermektedir. Bunların anne karnındaki dönemde, erken çocukluk veya adölesan dönemde yaşanan olumsuz olaylara bağlı yetersiz akciğer gelişimi ve yetişkin dönemde akciğer fonksiyonlarında hızlı azalmadır."

‘SİGARA İÇMEYENLERDE DE GELİŞME GÖSTEREBİLİYOR’

KOAH hastalığının genlerin ve çevrenin karmaşık etkileşimi sonucu oluştuğunu aktaran Dr.Takar, şöyle konuştu:

“Sigara içimi KOAH’ın önde gelen risk faktörüdür. Sigaranın en çok çalışılan KOAH risk faktörü olmasına karşın, tek risk faktörü değildir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalarla sigara içmeyenlerde de kronik hava akımı kısıtlaması gelişebileceği görülmüştür. Her ne kadar yüksek gelirli ülkelerde sigara, KOAH yüküne en çok katkıda bulunan neden olsa da en düşük sosyodemografik indekse sahip ülkelerde çevresel maruziyetler hastalığın yaklaşık yüzde 60’ını açıklamaktadır.

Daha yoksul ülkelerde olumsuz iç ortam hava kalitesi, dış ortam hava kirliliğinde yoğun artış ve ekonomik olumsuzlukların sonucu olarak düşük akciğer fonksiyonu ile doğan çocukların sayısındaki artışın günümüzde KOAH’ın yeni ortaya çıkan temel sebepleridir."

‘KRONİK NEFES DARLIĞI GÖRÜLEBİLİR’

KOAH hastalığında en yaygın görülen solunumsal semptomlar hakkında bilgi veren Dr. Takar, “Kronik nefes darlığı, öksürük ve balgam görülür. Hastaların genellikle orta-ileri yaş grubunda ortaya çıkıp, yavaş bir ilerleme gösterir. Bu nedenle KOAH’lı hastalar erken dönemdeki semptomlarını genellikle sigaranın veya yaşlanmanın doğal sonucu olarak görüp önemserler. Ancak semptomların, özellikle nefes darlığı ile çok belirgin hale geldiğinde yani hastalığın ileri evrelerinde doktora başvururlar” dedi.

‘FİZİKSEL AKTİVİTE ARTIRILMALI’

KOAH’ın, genellikle kış aylarında oluşan semptomların artışı ile kendini gösteren bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Takar, “Hastalığın ilerlemesi ölüm riskinde artışa neden olmaktadır. Bunun yanında birçok risk faktörünün rol oynadığı, karmaşık hastalık mekanizmaları sonucu ortaya çıkan bir hastalık olması nedeniyle hastalıktan korunma stratejileri de hastalığın gelişim sürecindeki bu risk faktörlerine yönelik olmalıdır. Sigaranın bırakılması, aşıların uygulanması, çevresel ve mesleksel maruziyetlerin azaltılması, fiziksel aktivitenin artırılması önemli stratejilerdir” diye konuştu.