Uzmanı belirtileri açıkladı: Çocuğunuz akran zorbalığına uğruyor olabilir mi?

Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:50

Güncelleme: 30.12.2024 - 10:50

Klinik Psikolog Gonca Malkoç Arı, son dönemde ailelerin sıkça karşılaştığı akran zorbalığı konusunda önemli bilgiler paylaştı. Akran zorbalığının yaygın bir sorun olduğuna dikkat çeken Arı, bu durumun çocukların sosyal ve psikolojik gelişiminde kalıcı izler bırakabileceğini ifade etti.



Akran zorbalığını, bir çocuğun yaşıtları tarafından fiziksel veya duygusal açıdan zarara uğratılması olarak tanımlayan Gonca Malkoç Arı, bu durumun belirtilerini şu şekilde sıraladı:

Dalga geçme

Dışlama

Küçümseyici söylemler

Argo ifadeler

Fiziksel şiddet

Arı, akran zorbalığının yalnızca sınıflarda değil, okulun koridorları, servis araçları ve kantin gibi sosyal alanlarda da görülebileceğini belirtti.

AİLELERE UYARI: PROFESYONEL DESTEK ALINMALI



Zorbalığın hem mağdurlar hem de zorbalık yapan çocuklar için ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Arı, ailelere şu uyarılarda bulundu:



"Eğer çocuğunuzun akran zorbalığına uğradığından ya da zorbalık yaptığından şüpheleniyorsanız, mutlaka bir psikologdan profesyonel destek alın. Bu durumun doğru bir şekilde ele alınması, her iki tarafın da sağlıklı bir şekilde gelişimine katkı sağlayacaktır."

AÇIK İLETİŞİM VE FARKINDALIK ÖNEMLİ



Akran zorbalığının yalnızca çocukluk dönemini değil, gelecekteki sosyal ilişkileri de etkileyebileceğine dikkat çeken Gonca Malkoç Arı, çocuklarla açık iletişim kurmanın önemine vurgu yaptı. Arı, ebeveynler ve eğitimcilerin bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:

"Zorbalığın önüne geçmek için erken yaşlardan itibaren farkındalık oluşturmak ve çocukların duygusal dünyalarını anlamak çok önemli. Aileler, çocuklarının duygularını dinleyerek bu konuda daha bilinçli davranabilir."

Zorbalığın hem bireysel hem toplumsal boyutta ele alınması gerektiğini belirten Arı, bu sorunun çözümü için erken müdahalenin önemine dikkat çekti.