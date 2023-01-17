Uzmanı Covid-19'da yeni varyant tehlikesini açıkladı, belirtileri sıraladı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 12:15

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 12:15

Omicronun alt varyantı "Kraken" varyantının ABD ve Avrupa’da hızla yayıldığını ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya önemli açıklamalarda bulundu.

"Kraken" varyantının çok hızlı bulaşan ve toplum içinde çok hızlı yayılan bir virüs olduğunu bildiklerini söyleyen Dr. Şevket Özkaya, "Önümüzdeki günlerde önceki varyantlar gibi ölümcül olup olmadığını yaşayarak göreceğiz. Hastaların büyük bir kısmı boğaz ağrısı, kuru öksürük, eklem ve baş ağrıları ile geliyorlar. Son günlerde özellikle Covid-19'un ilk zamanlarında gördüğümüz tat ve koku kaybı da bu yeni varyantla aramıza döndüğünü görüyoruz" dedi.

Özkaya, "Hem Uzak Doğu'da hem de Avrupa ve Amerika’da artan vakalar ülkemizde de bir panik havası oluşturacak mı diye sorarsanız şuan Uzak Doğu'daki, Çin’deki vakalar bizi etkilemiyor ama Amerika’daki ve Avrupa’daki bu kraken alt varyantı ülkemizde de önümüzdeki günlerde görünmeye başlanacaktır. Ama hala omicron virüsüne karşı mevcut aşıların koruyucu olduğunu biliyoruz ve ağır vakaları çok görebileceğimizi düşünmüyoruz. Yılbaşından sonra yoğun bakım vakalarının sayısında da bir artış var. Ama şuan ölümcül bir virüs olarak değerlendirmiyoruz. Yine grip tarzı semptomlarla seyir ettiğini biliyoruz" diye konuştu.

İNCELEMEYİ ANLATTI

3 yıl boyunca yaklaşık 11 bin Covid-19 vakasını geriye yönelik inceledikleri zaman çok ilginç sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Özkaya, "Sağlık Bakanlığımızın isteği ile de bunu uluslararası literatürde de kazandırdık. Gerçekten Covid-19 bize ne yaptı sorusunu hastaların bulgularından çok iyi öğrendik. Artık virüsü de hastalığı da tanıyoruz. Özellikle bu virüsü vücudumuza aldığımız zaman kişinin kendi kanını öyle zararlı tahrip edici hale getiriyor ki, küçük kan damarları tahrip oluyor ve hastaların bir kısmını solunum yetmezliğinden kaybediyoruz. Ama küçük kılcal kan damarlarının bütün organları etkilediği için de çeşitli organ tutumları da gördük. Artık bu virüsü tanıyoruz ve nasıl baş edeceğimizi biliyoruz. Önümüzdeki günlerde ağır vakalar gelmeye başladığında elimiz daha güçlü şekilde hastalarımızı tedavi edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.