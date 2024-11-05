Uzmanı, ergenlerle sağlıklı iletişim kurmanın yollarını açıkladı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:29

Güncelleme: 05.11.2024 - 09:32

Ergenlik, bireyin kimlik ve sosyal rollerini keşfettiği, bağımsızlık kazanmaya çalıştığı bir geçiş dönemi olarak tanımlanıyor. Bu dönemde ergenler, aileden bağımsızlaşma eğiliminde olup akran ilişkilerine daha çok önem veriyor. Psikolog Sert, ergenlerle iletişim kurarken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“DUYGULARINIZI NET İFADE EDİN”

Psikolog Sert, ergenlik dönemindeki gençlerin kendini bulma ve sınırları test etme süreci nedeniyle duygusal dalgalanmalar yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi: “Ergenlik döneminde empati kurmak çok önemlidir. Çocuğunuzun duygularını anlamaya özen gösterin. Yoğun duyguların yaşandığı bu süreçte gençler, duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. Onları yargılamadan ve küçümsemeden dinlemek, kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olabilir. Çocuklarınızla açık ve doğru iletişim kurun, duygularınızı net bir şekilde dile getirin ve onların da kendilerini rahatça ifade edebilmesi için alan tanıyın.”

“ORTAK NOKTADA BULUŞUN VE KARARLI OLUN”

Ergenlerle ortak noktada buluşmanın önemine değinen Sert, “Sınırlar ve kurallarda kararlı olun. Ergenler sınır ve kuralları katı bulabilir. Bu sınırları koyarken çocuklarınızın ihtiyaçlarını ve görüşlerini göz önünde bulundurarak adil bir tutum sergileyin. Onların kendilerini ifade etmelerine ve kuralların belirlenme sürecine katkıda bulunmalarına fırsat verin. Kuralların nedenini açıklayın ve düşüncelerini alın. Bu, onların kurallara uyum sağlamalarını ve kendilerini değerli hissetmelerini kolaylaştıracaktır. Tartışma anlarında ise sakin kalmak önemlidir; sert tepkiler vermek, gençlerin savunmacı olmasına yol açabilir” dedi.

“ÇOCUĞUNUZUN BİREYSELLİĞİNE SAYGI GÖSTERİN”

Ebeveynlerin ergenlerle kaliteli vakit geçirmesinin bağları güçlendireceğini vurgulayan Sert, “Ergenlerin ilgi alanlarına ortak olun ve onlarla kaliteli vakit geçirin. Onların kendi kimliklerini geliştirmelerine izin verin. Ergenlik, kimlik gelişimi açısından kritik bir süreçtir ve gençler bu dönemde özerklik kazanmaya çalışır. Çocuğunuzun bireyselliğine saygı gösterin ve kendi kararlarını almasına fırsat verin. Bu, onların özgüvenini artırır ve aranızdaki güveni pekiştirir” ifadelerini kullandı.

“GÜVENE DAYALI İLETİŞİM KRİTİK ROL OYNAR”

Güvene dayalı bir iletişim ortamının ergenlik döneminde önemli bir yapı taşı olduğunu dile getiren Sert, “Çocuğunuzla sağlıklı ve güvene dayalı bir iletişim kurmak, onun gelişiminde ve duygusal sağlığında kritik bir rol oynar. Bu iletişim, çocuğun kendini ifade etme becerisini artırır, sorunlarıyla başa çıkma becerisini geliştirir ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmasına katkı sağlar. Güvene dayalı iletişim, ergenlik döneminde sağlanması gereken önemli bir yapı taşıdır” diye konuştu.