Uzmanı önerdi: 'Sarımsak ve soğanı sofralardan eksik etmeyin'

Diyetisyen Gizem Güneş, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sarımsak, soğan, zencefil ve turunçgillerin sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini belirtti.

Uzmanı önerdi: 'Sarımsak ve soğanı sofralardan eksik etmeyin'
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İHA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 16:41

Zonguldak’ta Diyetisyen Gizem Güneş, bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli beslenme önerilerinde bulundu.

Havaların soğumasıyla birlikte nezle, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtilerin yaygınlaştığını belirten Güneş, bu durumlardan korunmak için sarımsak ve soğanın sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Diyetisyen Güneş, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için zencefil ve zerdeçal gibi baharatların yemeklere, çorbalara ve salatalara eklenmesinin yararlı olacağını ifade etti. C vitamini açısından zengin olan turunçgillerin sabah saatlerinde tüketilmesinin önemine de değinen Güneş, "Portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyveler, bağışıklık sistemimizi güçlendirmede etkilidir" dedi.

Ayrıca, lahana, pırasa ve karnabahar gibi kış sebzelerinin karaciğer dostu olduğunu belirten Diyetisyen Gizem Güneş, bu sebzelerin de sofralarda yer almasının hastalıklardan korunmada destekleyici olacağını söyledi.


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