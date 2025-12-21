Uzmanı tek tek sıraladı: Mevsimsel gribe karşı alınabilecek etkili önlemler

Kış aylarının gelmesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında, özellikle de mevsimsel grip (influenza) vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Önder Uysal, gripten korunmanın mümkün olduğunu belirterek, alınacak basit önlemlerle hastalık riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini söyledi.

Grip çoğu zaman hafif atlatılsa da yüksek ateş, kas ağrıları, öksürük ve yoğun halsizlik gibi belirtilerle günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerde gribin zatürre gibi ağır komplikasyonlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

AŞI EN ETKİLİ KORUNMA YÖNTEMİ

Gripten korunmada en güçlü önlemin aşı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. İsmail Önder Uysal, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl güncellenen mevsimsel grip aşısının, hastalığa yakalanma riskini yüzde 40–60 oranında azalttığını, ağır seyir ve hastaneye yatış riskini ise yüzde 70–90 oranında düşürdüğünü ifade etti. Aşının özellikle 65 yaş üzeri bireyler, kronik hastalar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, sağlık çalışanları, çocuklar ve hamileler için büyük önem taşıdığı belirtildi.

EL HİJYENİ VE MASKE ÖNEMLİ

Grip virüsünün temas yoluyla kolayca bulaşabildiğine dikkat çeken uzmanlar, ellerin sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanmasının ya da en az yüzde 70 alkol içeren el antiseptiği kullanılmasının bulaş riskini ciddi oranda azalttığını vurguluyor. Kalabalık ve yeterince havalandırılmayan kapalı alanlarda cerrahi maske kullanımının da koruyucu etkisi bulunuyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DESTEKLENMELİ

Bağışıklığı güçlü tutmanın hastalıklardan korunmada kilit rol oynadığı belirtilirken; dengeli beslenme, yeterli uyku, sigara ve alkol tüketiminin azaltılması, kapalı alanların sık sık havalandırılması ve doktor önerisiyle D vitamini takviyesi alınması öneriliyor.

HASTAYKEN EVDE KALIN

Grip belirtileri başladığında iş ve okuldan en az 24–48 saat uzak durulması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, istirahat etmenin ve hasta kişilerle temastan kaçınmanın hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Ayrıca grip sürecinde burun tıkanıklığının sinüzite, östaki borusu tıkanıklığının ise orta kulak iltihabına yol açabileceği belirtilerek, hastalığın mutlaka uzman hekim kontrolünde tedavi edilmesi gerektiği ifade ediliyor.