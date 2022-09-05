Uzmanı uyardı: 'Çocuklarınızı miyopiden koruyun'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tolga Yüksel yeni öğretim yılı öncesinde çocuklarda rutin göz muayenelerinin göz sağlığı ve ders başarısı açısından önemine dikkat çekti. Yüksel, istatistiklere göre Avrupa ve Amerika’da toplumun yüzde 30-40’ının, Asya’da ise yüzde 70-90’ının miyop olduğunu kaydetti.

“MİYOPLARDA GÖZ KÜRESİ GENELLİKLE NORMALDEN UZUNDUR”

Lazerle tedavi edilebilen miyopinin ilerlemesini durdurma konusunda tıbbın önemli yol alamadığını ifade eden Opr. Dr. Yüksel, şöyle konuştu:

“Günümüzde göz kusurlarının oluşumunda kalıtımın ve çevresel etkenlerin rolü olduğu düşünülmektedir. Miyoplarda göz küresi genellikle normalden uzundur. Aşırı okuma ve bilgisayar oyunu oynama gibi aktiviteler miyopiyi başlatan veya artıran çevresel risk faktörleridir. Miyopi doğuştan olabileceği gibi, erişkinlik çağlarında da (20 yaştan sonra) başlayabilir. Ama okul miyopisi adını verdiğimiz durum, 7-16 yaşları arasında başlar. Anne babanın gözlük kullanıyor olması mutlaka çocukta da göz bozukluğu olacağı anlamına gelmez. Fakat genetik bir yatkınlık söz konusudur. Genetik olarak miyopiye yatkın bir çocukta, sürekli yakına bakmak miyopiyi ortaya çıkarabilir. Göz numarası genellikle 18 yaşa dek ilerler. İlerlemenin en fazla olduğu yaş dönemi kızlarda 9-10 yaş, erkeklerde 11-12 yaş arasıdır.”

ÇOCUKLARDA MİYOPİ BELİRTİLERİ

Opr. Dr. Yüksel, anne babaların yanı sıra öğretmenlerin de çocuğun bazı davranışlarından miyop olup olmadığını anlayabileceklerini söyledi. Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuk okulda tahtaya gözlerini kısarak bakıyor, evde televizyonu yakından izlemek istiyorsa, düzenli olarak gözlerini kısma hareketi yapıp gözlerini sık ovalıyorsa miyopiden şüphelenmek ve önlem almak gerekir. Miyopi teşhisi konan çocuğun uygun gözlükle yaşam kalitesi ve okul başarısı artacaktır. Göz hekimleri olarak çocukluk ve ergenlik döneminde miyop gözlüklerin sürekli takılmasını öneriyoruz. Çünkü takılmazsa numaraların daha hızlı ilerleyeceği düşünülüyor. Çocukları miyopiden korumanın en iyi yolu ise yakın çalışmayı, telefon ve tablet kullanımını sınırlamak, çalışırken dinlenme araları vermek, oda aydınlatmasını arttırmak ve loş ışıktan kaçınmak, gün ışığında dışarıda vakit geçirmelerini teşvik etmektir.”