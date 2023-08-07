Uzmanı uyardı: Gebelik planlayan çiftler dikkat!

Yayınlanma: 07.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 07:00

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Salgür, hormon sağlığının önemini annelik planlayan kadınlar açısından değerlendirdi. Salgür, hormonların yani endokrin sistemin vücudumuzdaki tüm organları ve sistemleri yönettiğini hatırlattı. Vücudumuzdaki sistemlerin düzgün çalışmasının endokrin sisteminin düzgün çalışmasına bağlı olduğunu ifade eden Salgür, halk arasında kısırlık olarak tabir edilen infertilitenin nedenleri arasında bazı hormonal bozuklukların yer aldığını vurguladı.

Hormonal bir bozukluk varsa gebelik öncesinde tespitinin ve tedavisinin, gebelikte de takibinin yapılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Salgür şöyle konuştu:

“Öncelikle tiroid fonksiyon bozuklukları açısından özellikle anne adaylarında gebelik öncesinde de, gebelik sırasında da değerlendirme yapılması uygun olur. Çünkü tiroid fonksiyon bozukluğu olan kişilerin bir kısmında infertilite riski de mevcuttur. Özellikle hastada hiperitroidi ya da hipotiroidi gibi tiroid hormon salgılanmasında bozukluk saptanmış ise bu süreç tedavi edilmeden hastanın gebe kalması sıklıkla zordur ve gebelik süreci bir şekilde gelişir ise riskli olabilir. Bu nedenle gebelik planı olan hastalarımızda, gebelik öncesi tiroid hastalıkları açısından endokrinolojik değerlendirme gerekli ve uygundur. Gebelik öncesi ya da sırasında tiroid fonksiyon bozukluğu saptanan hastaların gebelik sürecinde de bir endokrinolog tarafından yakın takibi ve gerekli ise tedavisi uygundur.”

"BİR DİĞER NEDEN OBEZİTE"

“Gebelik planı yapan kadınlarda infertiliteye neden olabilecek diğer bir neden ise obezitedir” uyarısında da bulunan Salgür, “Obezite kadınlarda birçok mekanizma üzerinden hormonal dengesizliğe neden olarak düzensiz adet döngüsü ve yumurtlama sorunlarına yol açabilir ve bu da kişinin gebe kalmasını zorlaştırabilir. Obezitenin sıklıkla getirdiği bir süreç olan diyabete de eğilim oluşturan insülin direnci doğru yumurtlamayı engelleyerek hem infertiliteye neden olabilir hem de gebelik sürecinde özellikle bebek gelişim ve sağlığını için riskli olan gebelik şekeri gelişmesi riskini oluşturabilir.

Yine polikistik over sendromu adı verilen ve bir kısım hormonal dengesizlikle seyreden sıklıkla adet düzensizlikleri ve obezitenin de eşlik ettiği süreçler infertiliteye neden olabilir. Hem gebeliğin sağlıklı gelişmesi hem de gebelik sürecinde anne ve bebeğin sağlığı için bazı endokrin testlerini yaptırmakta yarar var.”