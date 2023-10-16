Uzmanı uyardı: İdrarda kan görmeyi hafife almayın

Yayınlanma: 16.10.2023 - 09:56

Güncelleme: 16.10.2023 - 10:17

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Koç, idrarda kan görülmesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Prof. Dr. Gökhan Koç, "İdrarda kan görmek, basit bir idrar yolu enfeksiyonundan, prostat büyümesinden, böbrek taşlarından ya da kan sulandırıcı ilaçlardan kaynaklanabileceği gibi böbrek kanseri veya mesane kanseri gibi bir takım önemli hastalıkların da belirtisi olabilir. Bu sebeple idrarında kan gören hasta, mutlaka bir üroloji hekimine başvurmalı" dedi.

MESANE VE BÖBREK KANSERİNDE TEDAVİ

Mesane kanseri görülen hastanın ilk olarak kapalı yöntemle ameliyat edildiğini ifade eden Prof. Dr. Gökhan Koç, "Bu ameliyatta, mesane kanseri patolojik olarak kesinleştirilerek evrelemesi yapılır. Tümör, mesanenin yüzeysel tabakasında kalmışsa kapalı tedavi yeterli olur. Mesane için bazı ilaçlar verilir ve hasta takip edilir. Bazı hastalarda ise tümör, derin tabakalara ilerlemiş olabilir. Böyle durumda hastayı kapalı yöntemle tedavi etmek mümkün olmaz. Hastanın mesanesi tamamen alınıp ince bağırsaklardan yeni mesane yapılması gerekebilir. Böbrek kanserlerinde de hastalığın evresi önemlidir. Vücutta başka organlara metastaz yapmamışsa böbrek kanserlerinin tedavisi genelde cerrahi olarak yapılır. Cerrahide, tümörün yerine ve yapısına göre böbreğin tamamı alınabilir ya da tümörlü doku çıkarılabilir” diye konuştu.

RİSK FAKTÖRLERİ

Mesane ve böbrek kanserinden korunma yöntemlerini de aktararak, "Mesane ve böbrek kanserlerinin görülme yaşı gittikçe düşüyor. Mesane ve böbrek kanserinin en sık sebebi ise sigaradır. Sigarayı bırakmak, birinci korunma yoludur. Böbrek tümörleri için hipertansiyon ve obezite, risk faktörleri olarak geçmektedir. Boya ve tekstil endüstrisinde çalışan kişiler de mesane kanseri açısından risk altındaki gruplardandır. Özellikle bu gruptaki insanlar idrarında kan görürse üroloji hekimine başvurmalıdır" ifadelerini kullandı.