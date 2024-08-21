Uzmanı uyardı: Omuz çıkıklarının iyileşme süresi 6 ayı bulabilir

Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:08

Güncelleme: 21.08.2024 - 09:08

Baş üstü sporlarla ilgilenen sporcularda biceps yaralanmaları sıklıkla görülüyor. Sürecin ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini belirten Ortopedi ve Travmoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Soyarslan, yaralanmaların sıklıkla fizik tedavi ile iyileştiğini belirtti. Fizik tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ise cerrahi işlem yapıldığını söyledi.

BİCESP TENDONUNUN YAPIŞMASI

Voleybol, hentbol ve yüzme gibi baş üstü spor dallarında sporcuların biceps bölgesinde çeşitli sakatlıkların sıklıkla yaşandığını ifade eden Dr. Soyarslan, “Özellikle omuz bölgesinde birçok sporcuya özgü yaralanmalar olabiliyor. Bizim de en sık gördüğümüz yaralanmaların başında kol bölgesindeki biceps dediğimiz tendonun zorlanmaya bağlı iltihaplanmasıdır. Hastalarımızı çoğunlukla fizik tedaviyle sağlıklı haline getiriyoruz. Biceps tendonunun yapıştığı omuz eklemi içerisinde bir kıkırdak yapı mevcut. Ani harekete bağlı olarak burada bir hasarlanma olabiliyor. Geçmeyen, omuz ağrısı devam eden hastalarımızda yaptığımız tetkiklerde eğer burada bir yırtık tespit edersek buranın tamiri yine fizik tedavi ile söz konusu olabilir” dedi.

KRONİK ZORLAMADA CERRAHİ YÖNTEM SÖZ KONUSU OLABİLİR

Sporcularda kronik zorlamaya bağlı olarak bazı dokularda ödem oluşabileceğini vurgulayan Dr. Soyarslan, “Bunun tedavisini de çeşitli enjeksiyonlarla yapıyoruz. İnatçı olgularda cerrahi tedavi de söz konusu olabilir. Omzumuzu kaldırmamızı sağlayan döndürücü kaslarımız bulunuyor. Daha ileri vakalarda omzumuzu kaldırmamızı sağlayan kaslarda yırtılmalar görülüyor. Bu yırtıklarında cerrahi yolla tedavi ediyoruz” ifadesini kullandı.

OMUZ ÇIKIKLARINA DİKKAT

Voleybol ve hentbol gibi fırlatma sporlarında omuz çıkıklarının da sıklıkla görüldüğünü belirten Dr. Soyarslan, “Bunların tekrarlaması halinde kıkırdak hasarı oluşabiliyor. Bu hastalarımızı da ameliyat ile tedavi ediyoruz. Yaptığımız bu ameliyatlardan sonra hastanın bir süre fizik tedavi görmeleri de gerekebiliyor. Bunun tam anlamıyla iyileşme süreci ise 3 ila 6 ayı bulabiliyor“ şeklinde konuştu.

Günlük hayatta spor yaparken omuz ağrılarının olabileceğine değinen Dr. Soyarslan, 2-3 günden fazla süren şiddetli ağrılarda mutlaka uzman bir hekime danışmakta fayda olacağını söyledi.



