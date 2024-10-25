Uzmanından 'aşı' önerisi: 'Grip çocuklarda ishal ve kusma ile gelebilir'

Yayınlanma: 25.10.2024 - 12:58

Güncelleme: 25.10.2024 - 12:58

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Karaca, özellikle risk gruplarına, kronik hastalığı olanlara, 5 yaş altındaki çocuklara ve gebelere grip aşısı önererek, Ekim ve Kasım aylarında aşının yapılabileceğini belirtti. İnfluenza virüsünün yol açtığı gribin yüksek bulaşıcılık oranına sahip olduğunu hatırlatan Dr. Karaca, özellikle riskli gruplarda hastalığın ağır seyredebildiğine ve hastane yatışını gerektirebileceğine dikkat çekti.

GRİBİN BULAŞMA YOLLARI VE BELİRTİLERİ

Dr. Karaca, gribin öksürük, hapşırık, konuşma ve solunum yoluyla yayılan damlacıklarla bulaştığını, nadiren de temas yoluyla enfeksiyon yaratabileceğini söyledi. Çocuklarda grip belirtilerinin halsizlik, yorgunluk, uyku hali ve beslenme bozukluğu gibi şikayetler ile kendini gösterebileceğini belirten Karaca, “Gripte ani yüksek ateş, üşüme, titreme ve boğaz ağrısı gibi şikayetler olabilir. Çocuklarda ishal ve kusma da görülebilir” dedi.

"GRİP TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİĞİN YERİ YOK"

Virüs kaynaklı bir hastalık olan gribin tedavisinde antibiyotiklerin etkisiz olduğunu vurgulayan Dr. Karaca, istirahat, bol sıvı tüketimi ve taze meyve sebze tüketmenin önemine değindi. Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü bireyler, hamileler ve 5 yaş altındaki çocuklar gibi risk grubundakiler için gribin daha ağır geçebileceğine dikkat çeken Karaca, belirtilerin şiddetlenmesi durumunda doktora başvurulması gerektiğini ifade etti.

GRİP AŞISI İLE KORUNMA VE ETKİNLİĞİ

Dr. Karaca, grip aşısının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl virüs tipine göre güncellenerek kullanıma sunulduğunu ve 60 yılı aşkın süredir uygulandığını aktardı. Aşının özellikle 5 yaş altı çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve gebeler için önerildiğini belirten Dr. Karaca, aşının yapıldıktan 2 hafta sonra etkisini gösterdiğini ve 6 ay boyunca koruma sağladığını ekledi. “Aşıyı 6 aydan küçük çocuklara ve gebeliğin ilk 3 ayında olanlara önerilmiyor. Bu yaş grubu için anne sütü ve hamileliğin son 2 ayında annenin aşılanması sayesinde bebek de korunabiliyor” dedi.

"AŞI ASTIM ATAĞINI TETİKLEMEZ"

Dr. Karaca, grip aşısının astım ataklarını tetiklemediğini, tam tersine astım gibi kronik göğüs hastalıkları olan çocuklar için koruyucu olduğunu belirtti. “Aşının kendisi grip yapmaz; ancak, aşı yapıldıktan sonraki 2 hafta içinde grip virüsüyle karşılaşılırsa, grip olma riski vardır” diyerek aşı ile ilgili yaygın sorulara açıklık getirdi.

GRİPTEN KORUNMAK İÇİN ALINACAK EK ÖNLEMLER

Dr. Karaca, gribe karşı el yıkamanın, kalabalık ortamlarda maske kullanımının ve mesafeye dikkat etmenin önemini vurgulayarak, en etkili korunma yönteminin grip aşısı olduğuna dikkat çekti.