Uzmanından boyundaki kitlelere karşı uyarı: Yoğun sigara ve alkol kanser riskini kat kat yükseltiyor

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:07

Güncelleme: 18.01.2024 - 17:48

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aylin Gül, boyun bölgesinde olabilecek kitleler hakkında bilgi verdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, boyun lenf bezleri, vücudun hemen her bölgesine yayılmış olan lenfatik sistem (Akkan) adlı bağışıklık sisteminin bir parçası.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gül, boyunda yüzeysel ve derin yerleşimli olmak üzere 200-300 kadar lenf bezesi olduğuna dikkati çekerek, lenf bezlerinin boyunda çene altında, kulak ön ve arkasında, boyun orta hattı ve yanlarında, boyundaki en büyük kasın üst, orta ve altında gruplaştığını belirtti.

Gül, boyundaki lenf bezelerinin lenf kanseri (Lenfoma) olarak gelişebildiği gibi ağız, boğaz, gırtlak ve tiroid kanserleri de boyundaki bezelere yayılarak boyunda kitle şeklinde bulgu verebildiğini aktardı.

KAT KAT YÜKSELTİYOR

Aylin Gül, boyunda ele gelen beze olduğunda kişilerin endişeye kapılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü solunum yolu enfeksiyonları, diş enfeksiyonları, tükürük bezi taşları ya da enfeksiyonları da buradaki bezelerde geçici büyüme yapabilir. Ancak birkaç haftadan uzun süren, küçülmeyen hatta büyüyen boyun kitleleri kanser için şüphelidir. Özellikle ailede lenf kanseri, baş boyun bölgesi kanseri öyküsü olan ve yoğun sigara, alkol tüketimi olanlarda kanser riski kat kat yüksektir. Bu durumda ayırıcı tanı için, hasta mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanına muayene olmalıdır."