Uzmanından 'diş fırçalama' önerileri
"2 dakikadan daha fazla fırçalama daha fazla plak çıkarmada etkili" diyen Doç. Dr. Sertaç Aksakallı, yurttaşlara uyarılarda bulundu. Aksakallı, "Mevcut kanıtlar, 4 dakikaya kadar daha fazla fırçalamanın daha temiz dişlere yol açtığını gösteriyor. Uzun fırçalama süresi, daha etkili şekilde temizleme ve ulaşılması zor yerlere ulaşabileceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.
Araştırmalara göre; 2 dakika boyunca diş fırçalama kuralı uzun yıllardır tavsiye edilirken, mümkün olduğunca fazla plağı çıkarmak için en iyi sonuçlar 3 ila 4 dakika arasında elde ediliyor.
Konuya ilişkin konuşan Doç. Dr. Sertaç Aksakallı, 2 dakikalık fırçalamanın "iyi" ancak "mükemmel" olmadığını belirterek, "Dişlerimizi fırçalamanın amacı her dişte mümkün olduğu kadar çok plak azaltmaktır. 2 dakikadan daha fazla fırçalama daha fazla plak çıkarmada etkili. Mevcut kanıtlar, 4 dakikaya kadar daha fazla fırçalamanın daha temiz dişlere yol açtığını gösteriyor. Uzun fırçalama süresi, daha etkili şekilde temizleme ve ulaşılması zor yerlere ulaşabileceğimiz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
"DİŞ İPİ KULLANIMI ÇOK ÖNEMLİ"
Diş ipi kullanmak olarak bilinen diş arası temizliğinin önemine dikkati çeken Aksakallı, yapılan çalışmalarla hem diş çürüğünün hem de diş eti iltihabının diş ipi ile azaltılabileceğini kaydetti. Verilen bilgiye göre, diş ve diş etlerine zarar vermemek için günde 3 kereden fazla fırçalamaktan, aşındırıcı diş macunları ve fırçalar kullanmaktan kaçınmak gerekiyor.
Vücudun bağışıklık tepkisini harekete geçirmemek, diş eti iltihabı gibi durumlara yol açmamak için dişleri uygun şekilde ve 2 dakikadan fazla fırçalayarak plakları temizlemek büyük önem taşıyor.
İltihap genellikle ağrılı olmamakla birlikte fırçalama esnasında diş etlerinin kanamasına ve bazen de ağız kokusuna neden olabiliyor.
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