Diş beyazlatma nedir? Diş beyazlatma yöntemleri nelerdir? Dişler beyazlığını neden kaybeder?

13 Haziran 2022 Pazartesi, 14:34

Estetik açıdan oldukça büyük önem taşıyan bir unsur olan beyaz dişler, diş beyazlatma işlemlerinin rabet görmesine neden oluyor. Beyaz dişlere sahip olmayı sağlayan tedaviler, son yıllarda diş hekimleri tarafından sıklıkla uygulanıyor. Peki, diş beyazlatma nedir? Dişler beyazlığını neden kaybeder? Diş beyazlatma yöntemleri nelerdir?

DİŞ BEYAZLATMA NEDİR?

Dişlerin görünümü, kişisel bakımına özen gösteren kişiler için önemlidir. Dişlerdeki şekil ve renk bozuklukları psikolojik rahatsızlıklara dahi neden olabilir. Bitkisel yöntemler kullanılarak ev ortamında uygulanabilen doğal diş beyazlatma yöntemlerinin yanı sıra diş hekimliğinde estetik ve restoratif maddelerin gelişmesi sayesinde pek çok renk, şekil ve konum bozuklukları kolaylıkla çözümlenebilir. Evde yapılan karbonatla diş beyazlatma gibi birtakım uygulamalar, beyazlatıcı diş macunları ve diş beyazlatma kalemi gibi ürünlerin kullanımı gibi yöntemlerin yanı sıra diş hekimleri tarafından uygulanan bazı medikal diş beyazlatma tedavileri de bulunur. Bunların arasında yer alan renklenmiş dişlerin beyazlatılması (bleaching) yöntemi, diğer restoratif metotlara kıyasla daha ekonomik, kolay ve zahmetsizdir.

DİŞLER BEYAZLIĞINI NEDEN KAYBEDER?

Çocukluk döneminde dişlerin oluşumları esnasında meydana gelen yapısal bozukluklar, bebeklik döneminde veya anne karnındayken maruz kalınan bazı antibiyotikler, günlük yaşamda tüketilen yiyecek ve içecekler (sigara, çay ve kahve gibi boyayıcı maddeler) ve içilen sulardaki flor miktarı dişlerde renklenme yapabilir.

Dişlerde oluşan bu renk değişimi ikiye ayrılır:

* İç renklenme: Dişin içine nüfuz etmiş ve fırçalama ile giderilemeyen lekelerdir. Dişlerin oluşumları sırasında oluşan yapısal bozukluklar da (ilaçlara bağlı veya fazla flor alımına bağlı vb.) bu sınıfa girer. Beyazlatma işlemi bu tip vakaların büyük bir kısmında çok başarılı olur.

* Dış Renklenme: Diş yüzeyine sigara, çay, kahve ve kola gibi boyayıcı bazı gıdalardan yapışan renklenmelerdir. Çoğunlukla diş taşı temizliği ve sonrasında bu lekelerden kurtulmak mümkündür.

Farklı renklenmeler farklı tedaviler gerektirir. Bu sebeple ne tip bir tedavi yapılması gerektiğine diş hekiminizin karar vermesi en doğrusudur.

DİŞ BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Diş beyazlatma yöntemleri kullanılan teknik ve uygulama alanlarına göre farklılık göstermektedir. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir:

* Ev tipi diş beyazlatma: Evde diş beyazlatma olarak bilinen ev tipi diş beyazlatma yöntemi için ağız içinden ölçü alınarak kişiye özel uygun beyazlatma plakları hazırlanır. Hazırlanan bu plağın içine belirli miktarlarda diş beyazlatma jeli (%10–15 ‘lik karbamid peroksid veya hidrojen peroksit) uygulanır. Plağın gün içinde en az 4-6 saat kullanılacak şekilde ortalama 10-15 gün ya da gece uykusu boyunca 8-10 gün boyunca kullanılması şeklinde uygulanan bir tedavidir.

* Ofis tipi diş beyazlatma (Klinik ortamda beyazlatma): Bu yöntem “Lazerle diş beyazlatma yöntemi” olarak da bilinir ve klinikte hekim tarafından uygulanır. Uygulama süresi diğer yöntemlere göre daha kısa sürer. Diş hekimi tarafından dişlerin üzerine sürülen beyazlatma jeli UV ışını ya da lazer yardımıyla aktif hale getirilir ve beyazlatma işlemi ortalama bir saat sürer.

* Kombine diş beyazlatma (Ev+ ofis tipi beyazlatma): Bu yöntemde diş beyazlatma evde ve ofis ortamında beraber uygulanır. Klinikte uygulandıktan sonra 2-3 gün ev tipi beyazlatma ile işlem desteklenir.

* Tek diş beyazlatma (içten beyazlatma): Kanal tedavisi sonrası renk değiştiren dişlere uygulanır. Dişteki dolgu sökülür, açılan boşluğa beyazlatma jeli uygulanır ve devamında diş, geçici dolgu ile kapatılır. İstenilen renge ulaşıncaya kadar 3 gün aralıklarla seanslar tekrarlanır.