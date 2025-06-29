Uzmanından 'güneş yanıkları yıllar sonra da deri kanserine neden olabiliyor' uyarısı

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, özellikle kısa süreli tatillerde oluşan güneş yanıklarının önemli riskler taşıdığına dikkat çekti. Yılmaz, güneş yanıklarının ardından sırtta oluşan lekelerin düzenli takibinin hayati önem taşıdığını belirtti.

GÜNEŞ HEM YAŞAM KAYNAĞI HEM RİSK FAKTÖRÜ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Yılmaz, güneşin yaşamın kaynağı olduğunu ancak aynı zamanda cilt kanseri, kırışıklık ve erken yaşlanma gibi olumsuz etkilerinin de bulunduğunu söyledi.

HASARLAR BEBEKLİKTEN İTİBAREN BİRİKİYOR

Güneşin zararlı etkilerinin bebeklik döneminden itibaren birikmeye başladığını vurgulayan Yılmaz, "5-6 aylıkken alınan güneş ışınları bile yıllar sonra ciltte ciddi sorunlara yol açabiliyor" dedi.

GÜNEŞTEN KORUNMA KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLMELİ

Yılmaz, özellikle güneşin en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti. Güneş koruyucu kremlerin yanı sıra şapka, uzun kollu kıyafet ve şemsiye kullanımının önemine değindi.

“D VİTAMİNİ İÇİN FAZLASI GEREKMEZ”

Toplumda sıkça sorulan "D vitamini ne olacak?" sorusuna da yanıt veren Yılmaz, kısa süreli ışık temasının D vitamini üretimi için yeterli olduğunu belirterek, gereğinden fazla güneşe maruz kalmanın risklerine karşı uyardı.

EUROMELANOM PROJESİ İLE FARKINDALIK ARTIYOR

Avrupa’daki dermatologlarla birlikte yürütülen Euromelanom Projesi'ne değinen Yılmaz, bu proje kapsamında kullanılan görsellerle güneşin cilt üzerindeki etkilerinin net bir şekilde gösterildiğini söyledi.

KISA TATİLLERDE BRONZLAŞMA ÇABASI TEHLİKELİ

Yılmaz, özellikle kısa süreli tatillerde hızlı bronzlaşma çabasının ciddi güneş yanıklarına neden olduğunu belirtti. “Birinci ve ikinci derece hatta su toplayan yanıklar bu dönemlerde sık görülüyor” dedi.

DERİ, GÜNEŞİN HASARINI UNUTMUYOR

Güneş yanıklarının etkilerinin yıllar boyunca ciltte kaldığını vurgulayan Yılmaz, şiddetli yanıklardan sonra ortaya çıkan lekelerin mutlaka bir dermatolog tarafından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

MELANOM RİSKİNE DİKKAT

Yılmaz, “Melanom, güneş yanığı sonrası gelişebilecek en tehlikeli cilt kanseridir. Yayılma hızı ve ölüm riski çok yüksektir” diyerek uyarıda bulundu.

LEKELERİN TAKİBİ HAYAT KURTARABİLİR

Özellikle genç yaşta güneş yanığı yaşayan bireylerin ilerleyen yıllarda dikkatli olmaları gerektiğini belirten Yılmaz, “Leke varsa düzenli olarak kayıt altına alınmalı, görüntüde değişiklik olursa patolojik inceleme yapılmalıdır” dedi.